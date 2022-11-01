Анастасиос Папапетру назначен главным арбитром матча АЗ - Днепр-1
УЕФА назначил судей на матч украинского клуба.
В четверг, 3 ноября Днепр-1 в шестом туре Лиги конференций на выезде сыграет с АЗ Алкмаар.
УЕФА назначил на матч греческую бригаду судей во главе с 37-летним Анастасиосом Папапетру. Ассистенты – Трифон Петропулос и Иорданис Аптосоглу. Четвертый арбитр – Андреас Гамарис.
Матч Днепра-1 с АЗ пройдет в Алкмаре 3 ноября. Начало встречи — в 19:45 по киевскому времени.
Отметим, Днепр-1 после победы над Аполлоном гарантировал себе выход в плей-офф Лиги конференций.
Ранее сообщалось, что хорватская бригада арбитров обслужит матч Динамо - Фенербахче.