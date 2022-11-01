Анастасиос Папапетру назначен главным арбитром матча АЗ - Днепр-1

В четверг, 3 ноября Днепр-1 в шестом туре Лиги конференций на выезде сыграет с АЗ Алкмаар.

УЕФА назначил на матч греческую бригаду судей во главе с 37-летним Анастасиосом Папапетру. Ассистенты – Трифон Петропулос и Иорданис Аптосоглу. Четвертый арбитр – Андреас Гамарис.

Матч Днепра-1 с АЗ пройдет в Алкмаре 3 ноября. Начало встречи — в 19:45 по киевскому времени.

Отметим, Днепр-1 после победы над Аполлоном гарантировал себе выход в плей-офф Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что хорватская бригада арбитров обслужит матч Динамо - Фенербахче.