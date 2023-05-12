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Вест Хэм - главная волевая команда Лиги конференций

Подопечные Дэвида Мойеса умеют проявить характер и вырвать победу. Или же у них просто проблемы в обороне.
Сегодня, 00:49
Деклан Райс / Getty Images
Деклан Райс / Getty Images

В четверг, 11 мая, в рамках 1/2 финала Лиги конференций английский Вест Хэм на своем поле обыграл нидерландский АЗ Алкмар со счетом 2:1.

Несмотря на то, что гости первыми открыли счет, "молотобойцы" по ходу второй половины встречи организовали два гола и одержали волевую победу.

Как сообщает Opta, в нынешнем розыгрыше Лиги конференций англичане уже в четвертый раз оформили волевую победу.

Ранее они то же самое проделали в матчах против Стяуа (3:1), Силькеборга (3:2) и Гента (4:1).

Подобная тенденция намекает либо на характер игроков Вест Хэма, либо на серьезные проблемы в обороне.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Лиги конференций.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм

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