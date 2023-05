Вест Хэм - главная волевая команда Лиги конференций

В четверг, 11 мая, в рамках 1/2 финала Лиги конференций английский Вест Хэм на своем поле обыграл нидерландский АЗ Алкмар со счетом 2:1.

Несмотря на то, что гости первыми открыли счет, "молотобойцы" по ходу второй половины встречи организовали два гола и одержали волевую победу.

Как сообщает Opta, в нынешнем розыгрыше Лиги конференций англичане уже в четвертый раз оформили волевую победу.

Ранее они то же самое проделали в матчах против Стяуа (3:1), Силькеборга (3:2) и Гента (4:1).

4 - @WestHam have conceded the opening goal in four matches in the Europa Conference League this season, going on to win each match:



3-1 vs FCSB

3-2 vs Silkeborg IF

4-1 vs KAA Gent

2-1 vs AZ Alkmaar



