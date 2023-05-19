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АЗ - Вест Хэм 0:1: обзор матча и результат игры 18.05.2023

Команда Дэвида Мойеса может завершить далеко не самый лучший сезон с трофеем в кармане.
Сегодня, 00:26
Вест Хэм / Getty Images
Вест Хэм / Getty Images

В четверг, 18 мая, в Алкмаре в рамках 1/2 финала Лиги конференций ответную встречу провели местный АЗ и лондонский Вест Хэм.

Англичане приехали в Нидерланды, одержав домашнюю победу и надеясь отстоять этот результат, а по возможности увеличить преимущество.

АЗ на правах хозяина поля был более активным и создавал больше моментов. Но, к несчастью фанатов нидерландского коллектива, в этот день у команды были проблемы с точностью ( то же самое касается и гостей).

Единственный гол встречи организовал Пабло Форналс, вышедший н замену по ходу второй половины. Испанец самостоятельно отобрал мяч у соперника, пробежал через полупустую оборону и пробил точно в дальний угол.

Источник: Getty Images

Вест Хэм пробился в финал Лиги конференций, где встретится с победителем пары Базель - Фиорентина. В случае победы в финальном поединке, "молотобойцы" заметно приукрасят свой не самый выдающийся сезон.

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Статистика матча АЗ - Вест Хэм 1/2 финала Лиги конференций

АЗ - Вест Хэм 0:1 (по сумме двух матчей 1:3)
Гол: Форналс, 90+4.

Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 12 - 9
Удары в створ: 3 - 2
Фолы: 10 - 6
Ожидаемые голы (xG): 0.46 - 0.81

АЗ: Райан - Сугавара, Бейкема, Хацидиакос, Керкез (М. Де Вит, 85) - Райндерс, Мейнанс (Д. Де Вит, 70), Класи - ван Бредероде (Ладо, 78), Павлидис, Карлссон (Мердинк, 85).

Вест Хэм: Ареоля - Керер, Зума, Агерд, Кресуэлл - Соучек, Райс, Пакета (Даунс, 90+6) - Боуэн, Антонио (Ингс, 84), Бенрахма (Форналс, 75).

Предупреждения: Соучек, Керер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм АЗ Алкмар

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