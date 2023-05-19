АЗ - Вест Хэм 0:1 видео гола и лучших моментов матча 18.05.2023 Лиги конференций

Противостояние двух примерно равных по силе команд завершилось победой английского коллектива.

В Алкмаре прошел ответный матч полуфинала Лиги конференций между АЗ и Вест Хэмом.

Первая игра этих двух команд в Лондоне завершилась волевой победой англичан со счетом 2:1. Победный результат в этой встрече также остался за "молотобойцами" - решающий гол всего поединка на свой счет записал Пабло Форналс.

Вашему вниманию видео всех голов матча АЗ - Вест Хэм в полуфинале Лиги конференций:

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АЗ - Вест Хэм 0:1 (по сумме двух матчей 1:3)

Гол: Форналс, 90+4.

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 12 - 9

Удары в створ: 3 - 2

Фолы: 10 - 6

Ожидаемые голы (xG): 0.46 - 0.81

АЗ: Райан - Сугавара, Бейкема, Хацидиакос, Керкез (М. Де Вит, 85) - Райндерс, Мейнанс (Д. Де Вит, 70), Класи - ван Бредероде (Ладо, 78), Павлидис, Карлссон (Мердинк, 85).

Вест Хэм: Ареоля - Керер, Зума, Агерд, Кресуэлл - Соучек, Райс, Пакета (Даунс, 90+6) - Боуэн, Антонио (Ингс, 84), Бенрахма (Форналс, 75).

Предупреждения: Соучек, Керер.

Источник: MEGOGO