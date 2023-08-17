Динамо - Арис: результат игры

Киевляне выйдут на игру в полной боевой готовности.

В четверг, 17 августа, состоится ответный матч квалификации Лиги конференций, в котором Динамо встретится с Арисом.

Киевский клуб в первом тайме умудрился пропустить первым. В ворота "бело-синих" был назначен 11-метровый, который реализовал Лорен.

На последней минуте перед свистком на перерыв сумел отлиться Назар Волошин, тем самым возобновив паритет.

Динамо: Бущан, Дубинчак, Сирота, Дячук, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Волошин, Ярмоленко, Буяльский, Ванат

Напомним, стартовый свисток в данной встрече прозвучал в 20:00 по Киеву. На ISPORT доступна онлайн-трансляция матча.

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