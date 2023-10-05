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Брейдаблик - Заря: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги конференций 05.10.2023

Команды встретятся на групповом этапе Лиги конференций. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 11:25
Заря / ФК Заря
Заря / ФК Заря

В четверг, 5 октября, луганская Заря продолжит свой путь в еврокубковом сезоне-2023/24, сыграв второй матч в группе Лиги конференций. Соперником украинского клуба будет Брейдаблик.

Команды постараются набрать максимум очков, чтобы продолжить борьбу за попадание в евровесну.

Матч будет сыгран на арене Копавогсвьоллур в Коупавогур. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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Смотреть онлайн трансляцию матча Брейдаблик - Заря

В Украине матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1".

Трансляция матча будет доступна в этой новости 5 октября и начать смотреть ее онлайн можно, начиная с 19:45 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

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Напомним, в группе В вместе с Зарей и Брейдабликом также Гент и Маккаби Тель-Авив. В первом туре луганский клуб сыграл вничью с бельгийцами, а исландцы проиграли израильтянам. 

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