Тренер Зари - о матче с Маккаби: Все готовы бороться и добиваться результата

Тренер Зари Юрий Коваль высказался по поводу перенесенного матча третьего тура группового раунда Лиги конференций против Маккаби Тель-Авив.

Поединок состоится 25 ноября в сербском городе Бачка-Топола на стадионе ТСЦ Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:30 по киевскому времени.

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"Начну с того, что, к сожалению, в Украине и Израиле идет война. Наши страны показывают мужество и борьбу. Надеюсь и вижу по лицам ребят, что они готовы завтра выйти на поле и бороться. Каким будет результат, неизвестно. Футбол - непредсказуемый вид спорта. Но то, что мы будем пытаться сыграть, используя наши сильные стороны - это факт.

Для нас сейчас ключевые все игры - и в Лиге конференций, и в чемпионате. Турнирная таблица позволяет нам бороться за еврокубковую весну, а в чемпионате нужно подниматься выше. Место, на котором мы сейчас находимся в чемпионате - некомфортное для нас, мягко говоря. Это место не соответствует имени Зари.

Судя по искрам на сегодняшней тренировке, все готовы бороться и добиваться результата", - приводит слова Коваля официальный сайт Зари.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Маккаби Тель-Авив - Заря.

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