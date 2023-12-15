Заря - Брейдаблик 4:0: обзор матча и результат игры 14.12.2023

"Чорно-булые" завоевали победу в игре, которая уже ничего не значила.

В четверг, 14 декабря, в польском Люблине состоялся матч шестого тура группы В Лиги конференций, в котором встретились Заря и Брейдаблик.

Для обоих коллективов данный поединок не имел никакой турнирной значимости. Победа могла принести разве что удовольствие за счет хороших эмоций и денег в качестве призовых, которые будут зачислены в будущем.

"Черно-белые" очень активно начали встречу, от чего задаешься вопросом, почему так нельзя было играть во всех матчах.

Уже на второй минуте Эдуардо Герреро избежал офсайда и из пределов штрафной переиграл вратаря. А спустя восемь минут луганчане удвоили свое преимущество за счет автогола в исполнении Дамира Муминовича.

К 20-й минуте счет на табло был уже 3:0: Александр Сапутин быстро ввел мяч в игру, Дмитрий Мишнев с боковой линии в районе центра поля выдал пас вперед на Петара Мичина, который с острого угла пробил мимо голкипера, выбежавшего на перехват.

Затем игра ожидаемо успокоилась, исландцы перехватили инициативу. Но пробить Сапутина в этот день им так и не удалось. Зато Заре удалось забить четвертый гол. Арсений Батагов выдал разрезающую передачу на Игоря Горбача, который вырвался на свидание с вратарем и отправил мяч в сетку ворот.

В итоге Заря напоследок завоевала уверенную победу и с третьим местом в группе, имея семь очков в активе, завершила свои выступления в еврокубках.

Статистика матча Заря - Брейдаблик шестого тура Лиги конференций

Заря - Брейдаблик 4:0

Голы: Герреро, 2, Муминович, 11 (аг), Мичин, 19, Горбач, 76.

Ожидаемые голы (xG): 2,23 - 1,38

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 14 - 15

Удары в створ: 7 - 2

Фолы: 12 - 7

Заря: Сапутин (Жилкин, 90+3) - Боль (Алефиренко, 82), Батагов, Джордан, Снурницын - Мичин (Нагнойный, 71), Мишнев (Азиангбе, 71), Чурко, Горбач - Герреро, Антюх (Бугай, 82).

Брейдаблик: А. Эйнарссон - Еоман (Кристинссон, 46), Муминович, Маргейрссон, Ингварссон - Гуннлаугссон, Сигурдарсон (Адальстейнссон, 82), Лудвикссон (Сигурйонссон, 87) - В. Эйнарссон (Глинссон, 82), Сванторссон, Стейндорссон (Волер, 87).

Предупреждения: Боль, Батагов, Антюх, Чурко, Джордан - Маргейрссон, Кристинссон, Муминович.

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