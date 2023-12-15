Тренер Зари - о разгроме Брейдаблика: Услышали от болельщиков слово "мужики"

Тренер Зари Юрий Коваль прокомментировал победу своей команды над Брейдабликом в заключительном матче группового раунда Лиги конференций.

Луганцы разгромили исландского соперника со счетом 4:0, но это был для них последний еврокубковвый поединок в нынешнем сезоне.

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"Несмотря на счет, игра, как мы и думали, была непростая. Соперник легче работал с мячом. Брейдаблик - техничная команда, быстрая. Задача была забить быстрый гол, разыграться. Команда услышала меня.

Частые переезды, нагрузки в играх сказались. Но я рад, что те, кто играл в составе, и те, кто вышел на замену, сумели прекрасно сыграть против мяча и заработать итоговый результат. Это сегодня самое важное для коллектива, для Зари.

Увидели и услышали наших болельщиков. Услышали слово "мужики". Это для нас дорогого стоит и самое важное сейчас", - приводит слова Коваля официальный сайт Зари.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Заря - Брейдаблик (4:0).

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