iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер Зари - о разгроме Брейдаблика: Услышали от болельщиков слово "мужики"

Луганская команда завершила выступления в еврокубках убедительной победой.
Сегодня, 09:46
Юрий Коваль / Getty Images
Юрий Коваль / Getty Images

Тренер Зари Юрий Коваль прокомментировал победу своей команды над Брейдабликом в заключительном матче группового раунда Лиги конференций.

Луганцы разгромили исландского соперника со счетом 4:0, но это был для них последний еврокубковвый поединок в нынешнем сезоне.

Читай также: Заря напоследок хлопнула дверью, разгромив Брейдаблик в последнем матче Лиги конференций

"Несмотря на счет, игра, как мы и думали, была непростая. Соперник легче работал с мячом. Брейдаблик - техничная команда, быстрая. Задача была забить быстрый гол, разыграться. Команда услышала меня.

Частые переезды, нагрузки в играх сказались. Но я рад, что те, кто играл в составе, и те, кто вышел на замену, сумели прекрасно сыграть против мяча и заработать итоговый результат. Это сегодня самое важное для коллектива, для Зари.

Увидели и услышали наших болельщиков. Услышали слово "мужики". Это для нас дорогого стоит и самое важное сейчас", - приводит слова Коваля официальный сайт Зари.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Заря - Брейдаблик (4:0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заря

Статьи по теме

Кривбасс - Заря: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины Кривбасс - Заря: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Заря во второй раз потерпела поражение от Маккаби Тель-Авив Заря во второй раз потерпела поражение от Маккаби Тель-Авив
Тренер Зари - о матче с Маккаби: Все готовы бороться и добиваться результата Тренер Зари - о матче с Маккаби: Все готовы бороться и добиваться результата
Названо место проведения перенесенного матча Лиги конференций Маккаби - Заря Названо место проведения перенесенного матча Лиги конференций Маккаби - Заря
Помочь журналистам

Видео

Заря - Брейдаблик 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций
Заря - Брейдаблик 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, Дания оторвалась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа13:16
Лидер Баварии намерен впервые в карьере нанять агента
Бокс12:58
Теофимо Лопес подерется с еще одним экс-соперником Ломаченко
Киберспорт12:52
BLAST Premier Fall Final 2023: MOUZ выбили Cloud9, NaVi сыграют с G2
Украина12:24
"Самое желанное "да": Игрок Динамо сделал предложение своей возлюбленной
Европа12:22
Хавбек Ливерпуля надеется убедить руководство продолжить с ним контракт
Европа11:56
Защитник Вильярреала получил травму головы, столкнувшись с партнером
Европа11:31
Реал сохраняет осторожную заинтересованность к Мбаппе
Формула 110:59
Пилот Макларен стал обладателем почетной премии
Лига Европы10:45
Соперник Шахтера в плей-офф раунде Лиги Европы: выбираем оппонента для "горняков"
Футбол10:24
Бывший арбитр назвал ключевую проблему VAR
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK