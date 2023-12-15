Заря - Брейдаблик 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций 14.12.2023
В четверг, 14 декабря, в Люблине (Польша) в рамках шестого тура группового этапа Лиги конференций сошлись Заря и Брейдаблик.
Еще в первом тайме украинский клуб обеспечил себе комфортное преимущество, забив за короткий промежуток времени три гола: сначала отличился Эдуардо Герреро, после чего соперник отметился автоголом, а Петар Мичин довел счет до разгромного.
Ближе к концу матча Игорь Горбач забил четвертый гол "черно-белых", тем самым установив окончательный счет встречи.
Вашему вниманию видео всех голов матча Заря - Брейдаблик в шестом туре Лиги конференций:
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Заря - Брейдаблик 4:0
Голы: Герреро, 2, Муминович, 11 (аг), Мичин, 19, Горбач, 76.
Ожидаемые голы (xG): 2,23 - 1,38
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 14 - 15
Удары в створ: 7 - 2
Фолы: 12 - 7
Заря: Сапутин (Жилкин, 90+3) - Боль (Алефиренко, 82), Батагов, Джордан, Снурницын - Мичин (Нагнойный, 71), Мишнев (Азиангбе, 71), Чурко, Горбач - Герреро, Антюх (Бугай, 82).
Брейдаблик: А. Эйнарссон - Еоман (Кристинссон, 46), Муминович, Маргейрссон, Ингварссон - Гуннлаугссон, Сигурдарсон (Адальстейнссон, 82), Лудвикссон (Сигурйонссон, 87) - В. Эйнарссон (Глинссон, 82), Сванторссон, Стейндорссон (Волер, 87).
Предупреждения: Боль, Батагов, Антюх, Чурко, Джордан - Маргейрссон, Кристинссон, Муминович.
Источник: MEGOGO
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