iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шериф Коваля и ЛАСК Таловерова покинули еврокубки

И если моладвский коллектив изначально ни на что не претендовал, то вот австрийцы еще могли побороться за Лигу конференций.
Вчера, 21:48

В четверг, 14 декабря, состоялись матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы, в которых принимали участие команды украинских футболистов.

В Риме на Стадио Олимпико местна Рома принимала молдавский Шериф с Максимом Ковалем.

В то время, как команда украинца уже не претендовала ни на что, даже на выход в Лигу конференций, "джаллоросси" боролись со Славией за первое место группы.

Исход этой встречи был решен еще по итогам первого тайма, когда голами отличились Ромелу Лукаку и Андреа Белотти. В результате группового этапа Шериф занял последнее место группы G, заработав всего одно очко.

Источник: Getty Images

Рома - Шериф 3:0
Голы: Лукаку, 11, Белотти, 32, Пизилли, 90+3.

Ожидаемые голы (xG): 2,74 - 0,49
Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 17 - 5
Удары в створ: 6 - 2
Фолы: 15 - 9

Рома: Свилар - Челик, Кристанте, Льоренте (Паредес, 61) - Карсдорп, Санчеш (Пагано, 61), Бове, Ауар (Эль-Шаарави, 46), Залевски (Маннини, 85) - Лукаку, Белотти (Пизилли, 72).

Шериф: Коваль - Апостолакис (Зоури, 36), Товар, Гарананга - Бадоло (Вардар, 85), Талаль, Рикардиньо, Пауло, Артундуага - Мбекели, Анкейе (Луваннор, 72).

Предупреждения: Бове - Талаль.

В параллельном матче Максим Таловеров вышел в стартовом составе ЛАСКа, к которому в гости приехала французская Тулуза. 

В отличие от Шерифа, ЛАСК имел шансы на выход в Лигу конференций. Для этого нужно было обыгрывать Тулузу и надеяться, что Ливерпуль победит Унион.

Однако "мерсисайдцы", которым уже ничего не было нужно, которые вышли резервным составом, проиграли Униону. Но австрийцы не справились и со своей задачей, уступив французам и заняв итоговое четвертое место с тремя очками.

Источник: Getty Images

ЛАСК - Тулуза 1:2
Голы: Любичич, 61 - Даллинга, 54, Суасо, 83.

Ожидаемые голы (xG): 1,31 - 1,06
Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 16 - 8
Удары в створ: 5 - 5
Фолы: 15 - 10

ЛАСК: Лаваль - Стойкович (Флекер, 71), Цирайс, Андраде, Белло - Любич, Таловеров (Гойгингер, 79), Хорват - Усор (Гавел, 88), Любичич (Коне, 88), Жуль.

Тулуза: Рестес - Элеби (Кебен, 90+3), Коста, Николайсен, Диарра - Доннум, Сьерро, Кассерес (Скютта, 76), Сиссоко (Магри, 67) - Пинья (Женро, 67), Даллинга (Суасо, 76).

Предупреждения: Любичич, Жуль, Хорват - Элеби.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Максим Коваль ласк Шериф Тирасполь Максим Таловеров

Статьи по теме

Коваль с Шерифом проиграли Славии, Таловеров и ЛАСК разгромно уступили Ливерпулю Коваль с Шерифом проиграли Славии, Таловеров и ЛАСК разгромно уступили Ливерпулю
Лига конференций-2023/24: Заря уничтожила Брейдаблик, Маккаби вырвал у Гента первое место Лига конференций-2023/24: Заря уничтожила Брейдаблик, Маккаби вырвал у Гента первое место
Шахтер узнал всех потенциальных соперников по плей-офф раунду Лиги Европы Шахтер узнал всех потенциальных соперников по плей-офф раунду Лиги Европы
Лига Европы-2023/24: Аталанта разгромила Ракув Кочергина, Брайтон одолел Марсель Лига Европы-2023/24: Аталанта разгромила Ракув Кочергина, Брайтон одолел Марсель
Помочь журналистам

Видео

Порту - Шахтер 5:3 видео голов и лучших моментов матча
Порту - Шахтер 5:3 видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, Дания оторвалась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Лига конференций00:17
Лига конференций-2023/24: Заря уничтожила Брейдаблик, Маккаби вырвал у Гента первое место
Лига Европы00:08
Шахтер узнал всех потенциальных соперников по плей-офф раунду Лиги Европы
Лига Европы00:07
Лига Европы-2023/24: Аталанта разгромила Ракув Кочергина, Брайтон одолел Марсель
Лига конференций00:03
Заря напоследок хлопнула дверью, разгромив Брейдаблик в последнем матче Лиги конференций
Вчера, 23:50
Европа23:50
Челси готов продать несколько игроков для подписания форварда
Европа23:25
Никаких экспериментов: Хави запретили ставить Араухо на разные позиции
НБА23:21
Ковингтон - ЛеБрону: Ты трус и с*ка, проваливай из Америки, раз ты ее так ненавидишь
Лига Чемпионов22:55
Беллингем, Канселу и Гризманн попали в сборную группового этапа Лиги чемпионов от Whoscored
НБА22:50
Владелец Вашингтон Уизардс и Вашингтон Кэпиталз планирует перевезти франшизы в Вирджинию
Киберспорт22:19
Неймар принял участие в шоу-матче по CS2
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK