Шериф Коваля и ЛАСК Таловерова покинули еврокубки
В четверг, 14 декабря, состоялись матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы, в которых принимали участие команды украинских футболистов.
В Риме на Стадио Олимпико местна Рома принимала молдавский Шериф с Максимом Ковалем.
В то время, как команда украинца уже не претендовала ни на что, даже на выход в Лигу конференций, "джаллоросси" боролись со Славией за первое место группы.
Исход этой встречи был решен еще по итогам первого тайма, когда голами отличились Ромелу Лукаку и Андреа Белотти. В результате группового этапа Шериф занял последнее место группы G, заработав всего одно очко.
Рома - Шериф 3:0
Голы: Лукаку, 11, Белотти, 32, Пизилли, 90+3.
Ожидаемые голы (xG): 2,74 - 0,49
Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 17 - 5
Удары в створ: 6 - 2
Фолы: 15 - 9
Рома: Свилар - Челик, Кристанте, Льоренте (Паредес, 61) - Карсдорп, Санчеш (Пагано, 61), Бове, Ауар (Эль-Шаарави, 46), Залевски (Маннини, 85) - Лукаку, Белотти (Пизилли, 72).
Шериф: Коваль - Апостолакис (Зоури, 36), Товар, Гарананга - Бадоло (Вардар, 85), Талаль, Рикардиньо, Пауло, Артундуага - Мбекели, Анкейе (Луваннор, 72).
Предупреждения: Бове - Талаль.
В параллельном матче Максим Таловеров вышел в стартовом составе ЛАСКа, к которому в гости приехала французская Тулуза.
В отличие от Шерифа, ЛАСК имел шансы на выход в Лигу конференций. Для этого нужно было обыгрывать Тулузу и надеяться, что Ливерпуль победит Унион.
Однако "мерсисайдцы", которым уже ничего не было нужно, которые вышли резервным составом, проиграли Униону. Но австрийцы не справились и со своей задачей, уступив французам и заняв итоговое четвертое место с тремя очками.
ЛАСК - Тулуза 1:2
Голы: Любичич, 61 - Даллинга, 54, Суасо, 83.
Ожидаемые голы (xG): 1,31 - 1,06
Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 16 - 8
Удары в створ: 5 - 5
Фолы: 15 - 10
ЛАСК: Лаваль - Стойкович (Флекер, 71), Цирайс, Андраде, Белло - Любич, Таловеров (Гойгингер, 79), Хорват - Усор (Гавел, 88), Любичич (Коне, 88), Жуль.
Тулуза: Рестес - Элеби (Кебен, 90+3), Коста, Николайсен, Диарра - Доннум, Сьерро, Кассерес (Скютта, 76), Сиссоко (Магри, 67) - Пинья (Женро, 67), Даллинга (Суасо, 76).
Предупреждения: Любичич, Жуль, Хорват - Элеби.
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