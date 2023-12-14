Шериф Коваля и ЛАСК Таловерова покинули еврокубки

И если моладвский коллектив изначально ни на что не претендовал, то вот австрийцы еще могли побороться за Лигу конференций.

В четверг, 14 декабря, состоялись матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы, в которых принимали участие команды украинских футболистов.

В Риме на Стадио Олимпико местна Рома принимала молдавский Шериф с Максимом Ковалем.

В то время, как команда украинца уже не претендовала ни на что, даже на выход в Лигу конференций, "джаллоросси" боролись со Славией за первое место группы.

Исход этой встречи был решен еще по итогам первого тайма, когда голами отличились Ромелу Лукаку и Андреа Белотти. В результате группового этапа Шериф занял последнее место группы G, заработав всего одно очко.

Источник: Getty Images

Рома - Шериф 3:0

Голы: Лукаку, 11, Белотти, 32, Пизилли, 90+3.

Ожидаемые голы (xG): 2,74 - 0,49

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 17 - 5

Удары в створ: 6 - 2

Фолы: 15 - 9

Рома: Свилар - Челик, Кристанте, Льоренте (Паредес, 61) - Карсдорп, Санчеш (Пагано, 61), Бове, Ауар (Эль-Шаарави, 46), Залевски (Маннини, 85) - Лукаку, Белотти (Пизилли, 72).

Шериф: Коваль - Апостолакис (Зоури, 36), Товар, Гарананга - Бадоло (Вардар, 85), Талаль, Рикардиньо, Пауло, Артундуага - Мбекели, Анкейе (Луваннор, 72).

Предупреждения: Бове - Талаль.

В параллельном матче Максим Таловеров вышел в стартовом составе ЛАСКа, к которому в гости приехала французская Тулуза.

В отличие от Шерифа, ЛАСК имел шансы на выход в Лигу конференций. Для этого нужно было обыгрывать Тулузу и надеяться, что Ливерпуль победит Унион.

Однако "мерсисайдцы", которым уже ничего не было нужно, которые вышли резервным составом, проиграли Униону. Но австрийцы не справились и со своей задачей, уступив французам и заняв итоговое четвертое место с тремя очками.

Источник: Getty Images

ЛАСК - Тулуза 1:2

Голы: Любичич, 61 - Даллинга, 54, Суасо, 83.

Ожидаемые голы (xG): 1,31 - 1,06

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 16 - 8

Удары в створ: 5 - 5

Фолы: 15 - 10

ЛАСК: Лаваль - Стойкович (Флекер, 71), Цирайс, Андраде, Белло - Любич, Таловеров (Гойгингер, 79), Хорват - Усор (Гавел, 88), Любичич (Коне, 88), Жуль.

Тулуза: Рестес - Элеби (Кебен, 90+3), Коста, Николайсен, Диарра - Доннум, Сьерро, Кассерес (Скютта, 76), Сиссоко (Магри, 67) - Пинья (Женро, 67), Даллинга (Суасо, 76).

Предупреждения: Любичич, Жуль, Хорват - Элеби.

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