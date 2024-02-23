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Лига конференций: результаты жеребьевки 1/8 финала

Команды получили оппонентов в плей-офф еврокубкового турнира.
Сегодня, 14:18
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций / Getty Images
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций / Getty Images

В пятницу, 23 февраля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне был проведена жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций.

На этом этапе плей-офф турнира участвуют 16 команд. Восемь клубов, которые выиграли свои группы Лиги конференций и получили при жеребьевке статус сеяных, сыграют с восемью победителями стыковых матчей.

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Представители одной национальной ассоциации не могли встретиться на этой стадии.

Лига конференций. 1/8 финала

  • Серветт (Швейцария) - Виктория Пльзень (Чехия)
  • Аякс (Нидерланды) - Астон Вилла (Англия)
  • Мольде (Норвегия) - Брюгге (Бельгия)
  • Роял Унион (Бельгия) - Фенербахче (Турция)
  • Динамо Загреб (Хорватия) - ПАОК (Греция)
  • Штурм (Австрия) - Лилль (Франция)
  • Маккаби Хайфа (Израиль) - Фиорентина (Италия)
  • Олимпиакос (Греция) - Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Первые поединки 1/8 финала Лиги конференций будут сыграны 7 марта, а ответные матчи состоятся 14 марта.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги конференций сезона-2023/24.

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