Лига конференций: результаты жеребьевки 1/8 финала

В пятницу, 23 февраля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне был проведена жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций.

На этом этапе плей-офф турнира участвуют 16 команд. Восемь клубов, которые выиграли свои группы Лиги конференций и получили при жеребьевке статус сеяных, сыграют с восемью победителями стыковых матчей.

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Представители одной национальной ассоциации не могли встретиться на этой стадии.

Лига конференций. 1/8 финала

Серветт (Швейцария) - Виктория Пльзень (Чехия)

Аякс (Нидерланды) - Астон Вилла (Англия)

Мольде (Норвегия) - Брюгге (Бельгия)

Роял Унион (Бельгия) - Фенербахче (Турция)

Динамо Загреб (Хорватия) - ПАОК (Греция)

Штурм (Австрия) - Лилль (Франция)

Маккаби Хайфа (Израиль) - Фиорентина (Италия)

Олимпиакос (Греция) - Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Первые поединки 1/8 финала Лиги конференций будут сыграны 7 марта, а ответные матчи состоятся 14 марта.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги конференций сезона-2023/24.

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