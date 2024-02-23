Лига конференций: результаты жеребьевки 1/8 финала
В пятницу, 23 февраля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне был проведена жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций.
На этом этапе плей-офф турнира участвуют 16 команд. Восемь клубов, которые выиграли свои группы Лиги конференций и получили при жеребьевке статус сеяных, сыграют с восемью победителями стыковых матчей.
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Представители одной национальной ассоциации не могли встретиться на этой стадии.
Лига конференций. 1/8 финала
- Серветт (Швейцария) - Виктория Пльзень (Чехия)
- Аякс (Нидерланды) - Астон Вилла (Англия)
- Мольде (Норвегия) - Брюгге (Бельгия)
- Роял Унион (Бельгия) - Фенербахче (Турция)
- Динамо Загреб (Хорватия) - ПАОК (Греция)
- Штурм (Австрия) - Лилль (Франция)
- Маккаби Хайфа (Израиль) - Фиорентина (Италия)
- Олимпиакос (Греция) - Маккаби Тель-Авив (Израиль)
Первые поединки 1/8 финала Лиги конференций будут сыграны 7 марта, а ответные матчи состоятся 14 марта.
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги конференций сезона-2023/24.
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