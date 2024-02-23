Лига Европы: результаты жеребьевки 1/8 финала
В пятницу, 23 февраля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
На этой стадии еврокубкового турнира сыграют 16 команд: восемь победителей групп Лиги Европы, которые при жеребьевке были сеяными, и восемь победителей стыковых матчей. Представители одной национальной ассоциации на этом этапе встретиться не могли.
Напомним, что донецкий Шахтер не смог пробиться в 1/8 финала Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей в раунде плей-офф Марселю (2:2, 1:3).
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Лига Европы. 1/8 финала
- Спарта Прага (Чехия) - Ливерпуль (Англия)
- Марсель (Франция) - Вильярреал (Испания)
- Рома (Италия) - Брайтон (Англия)
- Бенфика (Португалия) - Рейнджерс (Шотландия)
- Фрайбург (Германия) - Вест Хэм (Англия)
- Спортинг (Португалия) - Аталанта (Италия)
- Милан (Италия) - Славия Прага (Чехия)
- Карабах (Азербайджан) - Байер (Германия)
Первые поединки будут сыграны 7 марта, а ответные матчи состоятся 14 марта.
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги Европы сезона-2023/24.
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