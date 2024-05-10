Тренер Астон Виллы прокомментировал итоги противостояния с Олимпиакосом

Главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери прокомментировал вылет своей команды из Лиги конференций.

Напомним, бирмингемцы дважды уступили Олимпиакосу с суммарным счетом 6:2 и покинули турнир.

Эмери заявил, что это стало результатом того, что Астон Вилла лишь в этом сезоне вернулась в еврокубки, и команде вновь нужно набираться опыта.

"Мы попали в еврокубки в конце прошлого сезона, и в этом году мы наслаждались ими, но победить очень сложно, и мы находимся в процессе развития.

Олимпиакос заслужили быть в финале. Мы проиграли в первые 90 минут дома и не были достаточно конкурентоспособны. Мы хорошо начали первый тайм, они забили, мы контролировали игру, но не были точны.

Для нас, Астон Виллы, это опыт после долгого отсутствия в еврокубках, и мы снова собираемся бороться в Европе в следующем году. Конечно, мы немного разочарованы, немного расстроены, но мы должны быстро двигаться дальше", - приводит слова Эмери BBC.

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