Хавбек Днепра-1 высказался о жребии Лиги конференций

Полузащитник Днепра-1 Богдан Леднев поделился мыслями о жребии Лиги конференций, по итогам которого команде суждено было сыграть с венгерской Академией Пушкаша.

По словам украинского футболиста, этот коллектив сложный, но проходной соперник.

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"Это хорошая команда. Неоднократно приходилось играть против них во время моих выступлений в чемпионате Венгрии. У них хороший уровень, они являются одним из лидеров чемпионата. Это непростой соперник, но если качественно подготовимся, их можно проходить.

Они сочетают и неплохую работу с мячом, и умение бороться. Думаю, наш соперник уровня примерно топ-6 чемпионата Украины.

Мы уже начали в индивидуальном порядке готовиться к сборам, и, конечно, уже очень хочется, чтобы возобновились матчи. Тем более впереди еврокубки - любой футболист желает принимать в них участие. Тренеры дали нам программу, по которой мы работаем. Это беговая работа, к которой каждый добавляет упражнения с мячом в зале и на поле.

Наша задача - максимально качественно подготовиться к этим играм. Все понимают, насколько еврокубки важны для нас. Должны удачно стартовать и получить хорошие результаты. Надеемся, что это только начало, и у нас будет еще не один раунд", - приводит слова Леднева пресс-служба клуба.

Напомним, матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций состоятся 25 июля и 1 августа.

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