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Мудрик отметился ассистом в матче Лиги конференций

Идеальная передача украинца позволила открыть счет.
Сегодня, 20:43
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В четверг, 24 октября, Челси отправился в гости к Панатинаикосу в рамках третьего тура Лиги конференций.

На 22-й минуте лондонцы организовали быструю атаку, главным действующим лицом которой стал украинский вингер.

Мудрик протянул мяч по флангу и прострелил в штрафную точно на ногу Жоау Феликсу.

Португалец не стал думать, и сразу первым же касанием отправил мяч в ворота, открыв счет.

С таблицей общего этапа Лиги конференций вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик

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