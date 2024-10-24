Мудрик отметился ассистом в матче Лиги конференций

В четверг, 24 октября, Челси отправился в гости к Панатинаикосу в рамках третьего тура Лиги конференций.

На 22-й минуте лондонцы организовали быструю атаку, главным действующим лицом которой стал украинский вингер.

Мудрик протянул мяч по флангу и прострелил в штрафную точно на ногу Жоау Феликсу.

Португалец не стал думать, и сразу первым же касанием отправил мяч в ворота, открыв счет.

С таблицей общего этапа Лиги конференций вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!