"Приятно вернуться": Ребров отреагировал на начало подготовки сборной Украины к плей-офф Лиги наций

Национальная команда приступил к работе перед противостоянием с Бельгией.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал начало подготовки национальной команды к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии.

Наставник "сине-желтых" отметил, что рад вернуться к работе после зимнего перерыва.

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"Очень приятно снова вернуться в лагерь национальной сборной после зимней паузы!

В отличных условиях начинаем подготовку к двум матчам плей-офф за выход в Лигу А в рамках Лиги наций", - написал Ребров в Instagram.

Первый номинально домашний для Украины поединок с Бельгией состоится 20 марта в испанском городе Мурсия на арене Энрике Рока де Мурсия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ответный матч будет сыгран 23 марта в бельгийском Генке на стадионе Cegeka Arena. Начало поединка также запланировано на 21:45 по Киеву.

Напомним, на ISPORT доступен прогноз на матч Украина - Бельгия.

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