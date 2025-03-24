Ребров: Лига наций для меня больше товарищеский турнир

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал противостояние со сборной Бельгии.

Напомним, накануне сборная Украины проиграла в ответном матче и останется в дивизионе B Лиги наций.

Ребров заявил, что всегда рассматривал турнир скорее, как товарищеский, хотя все равно расстроен поражением. Однако ключевое - подготовка к отборочному турниру ЧМ-2026.

"Любая игра сборной Украины сейчас - для наших болельщиков, для бойцов. Игроки не думали о дивизионах, а старались действовать на максимуме. Действительно, для меня это больше товарищеский турнир, но так проигрывать... Я согласен, что сейчас все расстроены.

Посмотрим дальше. В этих матчах мы рассчитывали подготовиться к отборочному циклу, который будет очень сложным для нас. Наша цель - попасть на чемпионат мира. Да, все расстроены, но надо работать и готовиться к отбору", - приводит слова тренера УАФ.

С видеообзором матча Бельгия - Украина вы можете оознакомиться на нашем сайте.

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