iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Хорватия вырвала победу у Чехии, Швейцария разгромила Северную Македонию: результаты матчей Лиги наций

Состоялись матчи 1-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/27.
Сегодня, 00:06       Автор: Сергей Носенко
Чехия - Хорватия / Getty Images
Чехия - Хорватия / Getty Images

Хорватия в гостях обыграла Чехию со счетом 2:1. Все голы команды забили после перерыва: Лука Модрич вывел гостей вперед на 47-й минуте, однако Адам Карабец быстро восстановил равновесие. Победный мяч на 77-й минуте забил Марио Пашалич.

В Лиге B сборная Швейцарии уверенно разобралась с Северной Македонией — 3:0. Ремо Фройлер открыл счет на 22-й минуте, а Зеки Амдуни после перерыва оформил дубль, забив на 41-й и 74-й минутах.

В Лиге C Албания на своем поле одолела Беларусь — 2:0. Кристиан Асллани реализовал пенальти на 34-й минуте, а Мучи удвоил преимущество хозяев в компенсированное время первого тайма.

Словакия также набрала три очка, обыграв Молдову со счетом 2:0. За хозяев отличились Иван Шранц и Ондрей Дуда, причем второй гол словаки забили с пенальти.

Лига наций. Лига A

Чехия – Хорватия – 1:2

Голы: Карабец, 54 — Модрич, 47, Пашалич, 77.

Лига наций. Лига B

Северная Македония – Швейцария – 0:3

Голы: Фройлер, 22, Амдуни, 41, 74.

Лига наций. Лига C

Албания – Беларусь – 2:0

Голы: Асллани, 34 (пен.), Мучи, 45+2.

Словакия – Молдова – 2:0

Голы: Шранц, 32, Дуда, 40 (пен.).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига наций

Статьи по теме

Финляндия забила семь голов, Казахстан потерял очки: результаты матчей Лиги наций Финляндия забила семь голов, Казахстан потерял очки: результаты матчей Лиги наций
Тибо Куртуа пропустит матчи сборной Бельгии в предстоящем сезоне Лиги наций Тибо Куртуа пропустит матчи сборной Бельгии в предстоящем сезоне Лиги наций
Результаты жеребьевки группового этапа Лиги наций-2026/27 Результаты жеребьевки группового этапа Лиги наций-2026/27
Украина победила Болгарию в волейбольной Лиге наций Украина победила Болгарию в волейбольной Лиге наций

Видео

Венгрия - Украина 0:1: Видео гола и лучших моментов матча Лиги наций
Венгрия - Украина 0:1: Видео гола и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" стартовали в Лиге наций с победы над Венгрией
просмотров
Футбол сегодня: Англия - Испания, Чехия - Хорватия и другие матчи Лиги наций, поединок молодежной сборной Украины
просмотров
УПЛ: утверждено расписание восьмого тура и новая дата перенесенного матча Верес - Кудривка
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Зарей в матче УПЛ
просмотров

Последние новости

Вчера, 22:42
Лига наций22:42
Англия уступила Испании в результативном матче Лиги наций
Бокс22:33
26-летний боксер умер после тяжелой травмы мозга
Формула 122:15
"Это был худший уик-энд сезона": Антонелли разочарован
Другие21:53
В Киеве пропал сигнал украинских телеканалов: проблемы возникли и с MEGOGO Спорт
Лига наций21:32
Финляндия забила семь голов, Казахстан потерял очки: результаты матчей Лиги наций
Футбол20:53
Украина U-21 отыгралась и сыграла вничью с Турцией в отборе Евро-2027
Игровые20:41
Финляндия завоевала первую в истории медаль
Киберспорт20:09
NAVI обыграли Xtreme Gaming и гарантировали себе топ-3 на PGL Wallachia Season 9
Формула 119:36
Норрис призвал FIA жестче наказывать пилотов
Украина18:51
Одещина разгромила Днепр в стартовом матче чемпионата Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK