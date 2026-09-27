Хорватия вырвала победу у Чехии, Швейцария разгромила Северную Македонию: результаты матчей Лиги наций

Хорватия в гостях обыграла Чехию со счетом 2:1. Все голы команды забили после перерыва: Лука Модрич вывел гостей вперед на 47-й минуте, однако Адам Карабец быстро восстановил равновесие. Победный мяч на 77-й минуте забил Марио Пашалич.

В Лиге B сборная Швейцарии уверенно разобралась с Северной Македонией — 3:0. Ремо Фройлер открыл счет на 22-й минуте, а Зеки Амдуни после перерыва оформил дубль, забив на 41-й и 74-й минутах.

В Лиге C Албания на своем поле одолела Беларусь — 2:0. Кристиан Асллани реализовал пенальти на 34-й минуте, а Мучи удвоил преимущество хозяев в компенсированное время первого тайма.

Словакия также набрала три очка, обыграв Молдову со счетом 2:0. За хозяев отличились Иван Шранц и Ондрей Дуда, причем второй гол словаки забили с пенальти.

Лига наций. Лига A

Чехия – Хорватия – 1:2

Голы: Карабец, 54 — Модрич, 47, Пашалич, 77.

Лига наций. Лига B

Северная Македония – Швейцария – 0:3

Голы: Фройлер, 22, Амдуни, 41, 74.

Лига наций. Лига C

Албания – Беларусь – 2:0

Голы: Асллани, 34 (пен.), Мучи, 45+2.

Словакия – Молдова – 2:0

Голы: Шранц, 32, Дуда, 40 (пен.).

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