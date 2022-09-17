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Сборная Армении огласила заявку на матч против Украины в Лиге наций

Армяне примут украинцев на своем поле 24 сентября.
Сегодня, 10:26
Сборная Армении / Getty Images
Сборная Армении / Getty Images
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Сборная Армении в сентябре проведет заключительные матчи Лиги наций против Украины и Ирландии.

Армянская национальная команда сыграет с украинцами в Ереване 24 сентября, а с ирландцами - на выезде 27 сентября.

Накануне матчей главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос огласил список игроков, которые смогут принять участие в поединках. В заявку вошли 25 исполнителей, сообщает официальный сайт Федерации футбола Армении.

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Заявка сборной Армении:

Вратари: Давид Юрченко (Пюник), Станислав Бучнев (Пюник), Арсен Бегларян (Урарту)

Защитники: Вараздат Ароян (Анортосис), Ованес Амбарцумян (Анортосис), Андре Чалишир (Силькеборг), Жорди Арарат (Индепендьенте Медельин), Тарон Восканян (Алашкерт), Грайр Мкоян (Арарат), Жирайр Маргарян (Урарту), Акоп Акопян (Арарат-Армения), Степа Мкртчян (Арарат-Армения)

Полузащитники/Нападающие: Хорен Байрамян (Ростов), Эдуард Сперцян (Краснодар), Эдгар Бабаян (Раннерс), Тигран Барсегян (Слован Братислава), Ваан Бичахчян (Погонь), Лукас Селараян (Коламбус Крю), Жирайр Шагоян (ЦСКА София), Артак Дашян (Пюник), Оганес Арутюнян (Пюник), Артак Григорян (Алашкерт), Карен Мурадян (Арарат-Армения), Сергей Мкртчян (Урарту), Сероб Галстян (Арарат).

Ранее сообщалось, что сборная Украины потеряла ключевого игрока перед сентябрьскими матчами Лиги наций против Шотландии и Армении.

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