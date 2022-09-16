Стало известно, кто станет транслятором матчей сборной Украины в рамках Лиги наций

Поединки подопечных Александра Петракова будут доступны для просмотра на телеканале ICTV.

21, 24 и 27 сентября сборная Украины проведет матчи Лиги наций против сборных Шотландии и Армении.

Определился транслятор данных поединков национальной команде.

Как сообщил комментатор Роберто Моралес в эфире программы ТаТоТаке, игры "желто-синих" покажет телеканал ICTV.

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Каналу разрешили прерывать трансляцию телемарафона "Єдині новини" ради встреч подопечных Александра Петракова.

Другие матчи турнира будут доступны для просмотра на платформе Megogo.