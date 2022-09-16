iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Стало известно, кто станет транслятором матчей сборной Украины в рамках Лиги наций

Поединки подопечных Александра Петракова будут доступны для просмотра на телеканале ICTV.
Сегодня, 20:04
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images
0 0 0

21, 24 и 27 сентября сборная Украины проведет матчи Лиги наций против сборных Шотландии и Армении.

Определился транслятор данных поединков национальной команде.

Как сообщил комментатор Роберто Моралес в эфире программы ТаТоТаке,  игры "желто-синих" покажет телеканал ICTV.

Читай также: Сборная Украины потеряла ключевого игрока перед сентябрьскими матчами Лиги наций

Каналу разрешили прерывать трансляцию телемарафона "Єдині новини" ради встреч подопечных Александра Петракова.

Другие матчи турнира будут доступны для просмотра на платформе Megogo.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Сборная Украины
0 0 0

Статьи по теме

Украина переиграла Словению в рамках плей-офф чемпионата мира по футболу 6 на 6 Украина переиграла Словению в рамках плей-офф чемпионата мира по футболу 6 на 6
Бекхэм простоял в очереди 13 часов, чтобы попрощаться с королевой Великобритании Бекхэм простоял в очереди 13 часов, чтобы попрощаться с королевой Великобритании
Нагельсманн выказался о плохой форме Мане Нагельсманн выказался о плохой форме Мане
Лидер защиты Ренна не сыграет против Динамо Лидер защиты Ренна не сыграет против Динамо
Помочь журналистам

Видео

Аполлон - Днепр-1 1:3 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Аполлон - Днепр-1 1:3 Видео голов и обзор матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вылетела с ТОП-100, кардинальные изменения в ТОП-10
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Чм-202220:54
Украина переиграла Словению в рамках плей-офф чемпионата мира по футболу 6 на 6
Европа20:42
Милан включился в борьбу за Мудрика
Сборные20:18
Евробаскет-2022: Польша сыграет с Францией, Германия - с Испанией в полуфиналах
Сборные20:13
Франция стала первым финалистом Евробаскета-2022, уничтожив в полуфинале Польшу
Украина20:04
Стало известно, кто станет транслятором матчей сборной Украины в рамках Лиги наций
Чм-202219:53
Украина - Словения: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по Socca
Европа19:45
Бекхэм простоял в очереди 13 часов, чтобы попрощаться с королевой Великобритании
Европа19:17
Нагельсманн выказался о плохой форме Мане
Сборные19:05
Экс-тренер Кливленда: В НБА побеждают лучшие игроки, а в Европе - лучшие команды
Лига Европы18:42
Лидер защиты Ренна не сыграет против Динамо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK