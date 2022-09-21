Шотландия - Украина: видео онлайн-трансляция матча Лиги наций

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В среду, 21 сентября, национальная сборная Украины продолжит свои выступления в нынешнем розыгрыше Лиги наций.

В перенесенном матче первого тура группы 1 Дивизиона B украинская команды сыграет на выезде с Шотландией.тПоединок Лиги наций Шотландия - Украина состоится в Глазго на стадионе Хэмпден Парк.

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Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция матча Шотландия - Украина:

Ранее сообщалось, что сборная Украины огласила заявку на матч с Шотландией.