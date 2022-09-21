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Сборная Украины огласила заявку на матч с Шотландией

Александр Петраков выбрал футболистов, на которых он рассчитывает в поединке Лиге наций.
Сегодня, 11:23
Сборная Украины / УАФ
Сборная Украины / УАФ
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В среду, 21 сентября, сборная Украины проведет матч с Шотландией в рамках перенесенного первого тура группового этапа Лиги наций.

В преддверии поединка главный тренер украинской национальной команды Александр Петраков огласил заявку на матч.

Вашему вниманию заявка сборной Украины:

Вратари: Дмитрий Ризнык (Ворскла), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин (Шахтер);

Защитники: Александр Караваев, Александр Тымчик (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко (все – Шахтер), Виталий Миколенко (Эвертон), Тарас Качараба (Славия);

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Александр Зубков (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (оба – Динамо), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Аль-Айн), Руслан Малиновский (Аталанта), Виктор Коваленко (Специя), Даниил Игнатенко (Бордо).

Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге), Артем Довбик (СК Днепр-1).

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Стоит отметить, что в заявку не попали Илья Забарный, который пропускает игру из-за дисквалификации, и Евгений Волынец, у которого отсутствует британская виза.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Шотландия - Украина, которая начнется в 21:45 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Сборная Украины Лига наций Александр Петраков
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