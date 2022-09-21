Шотландія – Україна: як Петраков вирішить проблеми зі складом і хто ж переможе?

Збірна України через повномасштабне вторгнення російських окупантів на територію нашої країни змушена була переносити свої матчі, а тому до вересня провела тільки три поєдинки Ліги націй замість чотирьох.

Що ж, тепер "жовто-блакитним" необхідно буде двічі зустрітися з Шотландією і перший поєдинок відбудеться вже сьогодні.

ШОТЛАНДІЯ – УКРАЇНА

Середа, 21 вересня, 21:45.

Гемпден Парк, Глазго

Арбітр - Мауріціо Маріані (Італія)Трансляція поєдинку

На ISPORT буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Шотландія – Україна, яка розпочнеться за декілька хвилин до початку матчу.

Який стан в нашої команди?

До першого поєдинку зі збірною Шотландії команда Петракова підходить далеко не в найкращому своєму стані. Через травми вибуло багато ключових футболістів. Так, взагалі не були викликані на збір Олександр Зінченко (Арсенал Лондон), Георгій Бущан та Микола Шапаренко (обидва Динамо Київ), які були ключовими виконавцями збірної.

Крім того, також не приїхав Едуард Соболь, якому потрібен час для того, щоб залікувати всі травми.

Віталій Миколенко та Віктор Коваленко – ще два гравці, які не зіграють зі "скотами", але вони в команді і сподіваються відновитися до майбутніх матчів.

"В Миколенко є мікротравма, також і в Коваленка. Всі інші здорові. Завтра спробують поле, будемо вирішувати, кого випускати. В нас все добре, ми готуємось на гру", - Петраков.

Та цікаво, що обидва гравці потрапили в заявку, мабуть "на всякий випадок".

Суперник теж має проблеми

Головним "нещастям" шотландської команди стала травма їхнього лідера та капітана Ендрю Робертсона. Захисник Ліверпуля навіть не поїхав на збір з командою і пропустить обидва матчі з Україною.

Також через травми шотландці втратили ще декількох гравців – серед них центральні захисники Суттар та Генлі. Враховуючи, що Робертсона має замінити Кіран Тірні, який грав в центрі оборони, то тренеру Стіу Кларку довелось навіть викликати дебютанта – захисника Гіберніана Райана Портеуса.

Що робити Петракову?

Всі травми навряд чи змусять головного тренера перейти від звичної схеми з чотирма центральними оборонцями, трьома хавбеками та трьома гравцями атаки.

Але питань формування складу може бути досить багато:

1. Ким замінити Бущана?

Наразі в команді чотири воротарі (щоправда, Волинець не поїхав в Шотландію), а найбільш досвідченим можна вважати наймолодшого з них. Скоріше за все, саме Анатолій Трубін, якого забрали з молодіжки, почне цей матч в воротах. Можливо вже проти Вірменії зіграє хтось інший.

2. Хто буде грати в захисті зліва і в центрі?

Варіантів не так і багато. Позиція лівого захисника ще рік тому здавалась найбільш укомплектованою в збірній, але зараз відсутні і Миколенко, і Соболь, і Корнієнко. Залишився Михайліченко, але його форма викликає багато питань, адже він навіть програв конкуренцію в клубі номінально правому оборонцю. Враховуючи те, що на прес-конференцію перед матчем разом з Петраковим прийшов Бондар, можна прогнозувати його появу в старті в центрі оборони, тоді як Матвієнко перейде на фланг. Але ж!

Забарний дискваліфікований на цей матч, а тому питання для Петракова стоїть у виборі між Кривцовим та Михайліченком.

3. В центрі Маліновський, а хто ще?

Руслан Маліновсьий за відсутності Зінченка та Шапаренка буде зобов'язаний виходити в старті і бути мозком цієї команди. Але хто гратиме поруч? Тарас Степаненко грає в Шахтарі практично без замін, а він вже не молодий гравець чи вистачить йому сил? Можливо Петраков вирішить його змінити на Сидорчука? А ще ж є Піхальонок а Ігнатенко, які досить добре увійшли в цей сезон. Саме між цими чотирма гравцями Петраков має обрати двох, які розпочнуть матч.

4. Центральний нападник

На відміну від минулих трьох питань, тут у Олександра Васильовича буде приємний головний біль – Яремчук чи Довбик? Артем останніх матчах набрав таку форму, що здається заслужи вийти в стартовій 11-ці.

Прогноз, як же закінчиться матч

Прогнозувати дуже важко не тільки через те, що матчі збірних команд часто відбуваються за непередбачуваними сценаріями, а ще й через те, що команди по суті будуть новими.

І шотландці, і українці втратили ключових гравців, через яких здебільшого й будувалась гра. Навіть букмекерські контори не можуть визначитися з фаворитом цієї зустрічі.

І все ж, в України є невелика перевага – більшість гравців мали відпочинок цими вихідними і можуть бути більш свіжими. Також вони більше часу знаходились разом і могли краще підготуватися. То ж, маємо великі підстави вірити в те, що Україна, як мінімум, не програє в цьому протистоянні.

Орієнтовані склади команд

Шотландія: Гордон – Гендрі, МакКена, Тейлор – Паттерсон, МакГінн, МакГрегор, Тірні – Фрейзер, Адамс, Крісті

Україна: Трубін – Караваєв, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Піхальонок, Степаненко, Маліновський – Ярмоленко, Довбик, Мудрик