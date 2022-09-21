Шотландия разгромила Украину в Лиге наций

В рамках перенесенного первого тура группового этапа Лиги наций сборная Шотландия на своем поле принимала национальную команду Украины.

Команды резво начали поединок, обмениваясь сериями быстрых атак. Шотландцы действовали забросами и подачами, а украинские игроки отвечали разрезающими передачами и сольными проходами.

Первый удар в створ ворот был от Адамса, который убрал Бондаря и пробил по центру ворот. Шотландцы, которые превосходят в росте, пользовались подачами. Свои шансы имели Паттерсон и Кристи, но их удары головой прошли мимо. Разок ошибся и Трубин, не успев сыграть на выходе.

Через несколько минут украинские защитники ошиблись, что привело к точному и сильному удару от Армстронга – Анатолий вновь надежно сыграл на линии. Атака Украины немного сбавила темп, перейдя в забросы на Довбика и забегания от Мудрика, но с этим справлялись шотландские футболисты.

Несмотря на боевую игру в первом тайме, второй – прошел под тотальным контролем и доминированием сборной Шотландии. Хозяева поля забили на 70-й минуте: Макгинн продавил Бондаря и послал мяч точно в угол ворот.

До этого взятия ворот шотландцы не реализовали целую серию моментов, которые имели Адамс, Кристи, Армстронг, Тирни и другие.

Шотландская сборная, которая была лучшей на поле и хотела радовать своих фанатов, продолжила давить, что привело к еще двум голам. Дайкс, который вышел на поле во втором тайме, за десять минут оформил дубль. Оба гола он забил после подач с углового.

Украинская сборная во втором тайме просто отсутствовала на поле, что привело к разгромному поражению.

В турнирной таблице группы B1 сборная Шотландии идет на первом месте, имея очков девять очков, а украинская команда с семью баллами идет второй.

Отметим, что в следующем туре сборная Шотландии проведет матч с Ирландией, а подопечные Александра Петракова сыграют с Арменией (24 сентября).

Шотландия – Украина 3:0

Голы: Макгинн, 70, Дайкс, 80, 87

Шотландия: Гордон – Паттерсон (Гики, 26), Мактоминей, Генри, Маккена, Тирни (Тэйлор, 86) – С. Армстронг (Фрейзер, 76), Макгинн, Макгрегор, Кристи (Маклин, 85) – Адамс (Дайкс, 77).

Украина: Трубин – Караваев, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко (Сидорчук, 46), Малиновский, Пихаленок (Игнатенко, 84) – Ярмоленко (Цыганков, 67), Довбик (Яремчук, 67), Мудрик (Зубков, 83)

Предупреждения: Степаненко, Бондарь, Сидорчук, Малиновский