iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шотландия разгромила Украину в Лиге наций

Шотландская сборная обошла Украину в турнирной таблице группы.
Вчера, 23:42
Первый гол Шотландии / Getty Images
Первый гол Шотландии / Getty Images
0 0 0

В рамках перенесенного первого тура группового этапа Лиги наций сборная Шотландия на своем поле принимала национальную команду Украины.

Команды резво начали поединок, обмениваясь сериями быстрых атак. Шотландцы действовали забросами и подачами, а украинские игроки отвечали разрезающими передачами и сольными проходами.

Первый удар в створ ворот был от Адамса, который убрал Бондаря и пробил по центру ворот. Шотландцы, которые превосходят в росте, пользовались подачами. Свои шансы имели Паттерсон и Кристи, но их удары головой прошли мимо. Разок ошибся и Трубин, не успев сыграть на выходе.

Через несколько минут украинские защитники ошиблись, что привело к точному и сильному удару от Армстронга – Анатолий вновь надежно сыграл на линии. Атака Украины немного сбавила темп, перейдя в забросы на Довбика и забегания от Мудрика, но с этим справлялись шотландские футболисты.

Несмотря на боевую игру в первом тайме, второй – прошел под тотальным контролем и доминированием сборной Шотландии. Хозяева поля забили на 70-й минуте: Макгинн продавил Бондаря и послал мяч точно в угол ворот.

До этого взятия ворот шотландцы не реализовали целую серию моментов, которые имели Адамс, Кристи, Армстронг, Тирни и другие.

Шотландская сборная, которая была лучшей на поле и хотела радовать своих фанатов, продолжила давить, что привело к еще двум голам. Дайкс, который вышел на поле во втором тайме, за десять минут оформил дубль. Оба гола он забил после подач с углового.

Украинская сборная во втором тайме просто отсутствовала на поле, что привело к разгромному поражению.

В турнирной таблице группы B1 сборная Шотландии идет на первом месте, имея очков девять очков, а украинская команда с семью баллами идет второй.

Отметим, что в следующем туре сборная Шотландии проведет матч с Ирландией, а подопечные Александра Петракова сыграют с Арменией (24 сентября).

Шотландия – Украина 3:0
Голы: Макгинн, 70, Дайкс, 80, 87

Шотландия: Гордон – Паттерсон (Гики, 26), Мактоминей, Генри, Маккена, Тирни (Тэйлор, 86) – С. Армстронг (Фрейзер, 76), Макгинн, Макгрегор, Кристи (Маклин, 85) – Адамс (Дайкс, 77).

Украина: Трубин – Караваев, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко (Сидорчук, 46), Малиновский, Пихаленок (Игнатенко, 84) – Ярмоленко (Цыганков, 67), Довбик (Яремчук, 67), Мудрик (Зубков, 83)

Предупреждения: Степаненко, Бондарь, Сидорчук, Малиновский

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Сборная Украины сборная Шотландии Лига наций
0 0 0

Статьи по теме

Шотландия - Украина 3:0: видео голов и обзор матча Шотландия - Украина 3:0: видео голов и обзор матча
Челси уволил директора спустя две недели после назначения из-за обвинений в сексуальных домогательствах Челси уволил директора спустя две недели после назначения из-за обвинений в сексуальных домогательствах
Чигринский - в топ-15 провальных трансферов Барселоны по версии Goal Чигринский - в топ-15 провальных трансферов Барселоны по версии Goal
МакГрегор ответил Мейвезеру на слова о потенциальном реванше МакГрегор ответил Мейвезеру на слова о потенциальном реванше
Помочь журналистам

Видео

Шотландия - Украина 3:0: видео голов и обзор матча
Шотландия - Украина 3:0: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
просмотров

Последние новости

Европа01:04
Шотландия - Украина 3:0: видео голов и обзор матча
Бокс00:58
МакГрегор ответил Мейвезеру на слова о потенциальном реванше
Европа00:37
Мудрик - худший футболист сборной Украины в матче против Шотландии, среди тех которые вышли в старте по версиям WhoScored и Sofascore
Европа00:28
Челси уволил директора спустя две недели после назначения из-за обвинений в сексуальных домогательствах
Вчера, 23:49
Бокс23:49
Джейк Пол: Мне очень нравится Джошуа, но Фьюри нельзя побить, он как Мухаммед Али
Лига наций23:42
Шотландия разгромила Украину в Лиге наций
Европа23:41
Чигринский - в топ-15 провальных трансферов Барселоны по версии Goal
Футбол23:16
Экс-защитник Челси высказался об увольнении Тухеля
Бокс23:08
Промоутер Фьюри рассказал о бое с Джошуа и потенциальном поединке с Усиком
НБА22:36
Лидер обороны Бостона пропустит старт сезона из-за "очищающей" операции на колене
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK