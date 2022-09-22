Тренер Шотландии оценил разгромную победу над Украиной

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк подвел итоги победы над Украиной (3:0) в рамках Лиги наций.

По словам специалиста, он в перерыве сумел настроить своих футболистов, что принесло результат.

"Перед игрой мы проанализировали много информации по сборной Украины. Сегодняшний матч носил открытый характер. Возможно, в первом тайме украинцы несколько превосходили нашу команду. Но в перерыве я попросил ребят включить скорость и создавать еще большее давление на ворота соперника, что, собственно, и принесло нам победу".

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"Отмечу, что нам очень повезло с заменами, ведь появившийся с лавы для запасных Дайкс отметился двумя забитыми мячами", - сказал Кларк на пресс-конференции.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Шотландия - Украина.