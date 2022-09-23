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Армения - Украина: прогноз на матч Лиги Наций

Подопечные Александра Петракова отправятся в Ереван на важный матч.
Сегодня, 20:16
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В рамках пятого тура группового этапа Лиги наций сборная Украины сыграет с сборной Армении.

Матч пройдет в Ереване на стадионе им. Вазгена Саркисяна завтра, 24 сентября. Стартовый свисток будет дан в 16:00 по Киеву.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом в данном противостоянии является Украина. Коэфициент на нашу национальную команду - 1.50, ничья оценивается в 4.10, а триумф хозяев в 8.0

Напомним, что коллектив Александра Петракова провел четыре матча в Лиги наций. Два поединка было проведено с Ирландией (победа 1:0 и ничья 1:1), проигрыш Шотландии (3:0) и победа над Арменией (3:0)

Прогноз ISPORT

Несмотря на серьезные кадровые потери состав сборной Украины выглядит значительно сильнее. К тому же, в обойму "сине-желтых" вернулся Виталий Миколенко, который, судя по всему, сможет выйти на поле в этом матче.

Также футболисты будут серьезно мотивированы после поражения в матче с Шотландией, поэтому, победа подопечных Александра Петракова на бумаге наиболее вероятный исход матча.

Прогноз ISPORT: 0-2 с коэффициентом 6.10.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Армения - Украина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина армения
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