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Сборная Грузии благодаря победе над Северной Македонией заработала повышение в Лиге наций

Важные три очка помогли команде попасть в Лигу В.
Сегодня, 21:28
Сборная Грузии / Getty Images
Сборная Грузии / Getty Images
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В пятницу, 23 сентября, в рамках пятого тура Лиги С Лиги наций сборная Грузии одолела Северную Македонию со счетом 2:0.

На 15-й минуте игрок гостей Боян Миовски отправил мяч в свои ворота, а на 64-й минуте Хвича Кварацхелия после передачи Буду Зивзивадзе, укрепив преимущество своей команды.

Таким образом сборная Грузии получила повышение в Лигу В, набрав за 5 туров 13 очков в одной группе с Северной Македонией, Болгарией и Гибралтаром.

Грузия - Северная Македония 2:0

Голы: Миовски, 15 автогол, Кварацхелия, 64

Грузия: Мамардашвили - Какабадзе, Кашия, Хочолава (Лочошвили, 72), Кверквелия - Цитаишвили (Азаров, 72), Квеквескири, Абурджания (Мамучашвили, 87) - Зивзивадзе (Микаутадзе, 78), Давиташвили (Меквабишвили, 78), Кварацхелия.

Северная Македония: Димитриевски - Зайков, Велкоски (Серафимов, 72), Муслиу, Алиоски - Элмаз, Спировски (Трайковски, 68), Барди (Elezi, 84), Ашковски (Тодороски, 68) - Ристовски (Атанасов, 73), Миовски.

Предупреждения: Хочолава - Муслиу

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Грузии Лига наций
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