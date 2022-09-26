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Нидерланды - Бельгия 1:0 Видео гола и обзор матча Лиги наций

Представляем вашему вниманию видео единственного взятия ворот и лучших моментов прошедшего поединка.
Сегодня, 00:37
Нидерланды - Бельгия / Getty Images
Нидерланды - Бельгия / Getty Images
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В воскресенье, 25 сентября, в Амстердаме на Йохан Кройфф Арене состоялся матч последнего тура группового этапа Лиги наций, в котором сборная Нидерландов принимала в гостях сборную Бельгии.

Исход встречи решил один-единственный гол, забитый в середине второй половины Вирджилом Ван Дейком.

Обзор матча: 

Нидерланды - Бельгия 1:0
Гол: Ван Дейк, 73.

Нидерланды: Пасвер - Тимбер (Де Врей, 66), Ван Дейк, Аке (Маласия, 46) - Думфрис, Бергейс (Гакпо, 31), де Рон, Блинд - Классен (Гравенберх, 90+2) - Янссен (Тейлор, 46), Бергвейн.

Бельгия: Куртуа - Дебаст, Альдервейрельд, Вертонген - Менье (Карраско, 46), Онана (Тилеманс, 74), Витцель, Кастань (Лукебакио, 82) - Азар (Троссард, 64), Батшуаи (де Кетеларе, 46), Де Брюйне.

Предупреждения: Думфрис, Тейлор - Кастань, Карраско.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол бельгия нидерланды Лига наций
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