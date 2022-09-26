Нидерланды - Бельгия 1:0 Видео гола и обзор матча Лиги наций
В воскресенье, 25 сентября, в Амстердаме на Йохан Кройфф Арене состоялся матч последнего тура группового этапа Лиги наций, в котором сборная Нидерландов принимала в гостях сборную Бельгии.
Исход встречи решил один-единственный гол, забитый в середине второй половины Вирджилом Ван Дейком.
Обзор матча:
Нидерланды - Бельгия 1:0
Гол: Ван Дейк, 73.
Нидерланды: Пасвер - Тимбер (Де Врей, 66), Ван Дейк, Аке (Маласия, 46) - Думфрис, Бергейс (Гакпо, 31), де Рон, Блинд - Классен (Гравенберх, 90+2) - Янссен (Тейлор, 46), Бергвейн.
Бельгия: Куртуа - Дебаст, Альдервейрельд, Вертонген - Менье (Карраско, 46), Онана (Тилеманс, 74), Витцель, Кастань (Лукебакио, 82) - Азар (Троссард, 64), Батшуаи (де Кетеларе, 46), Де Брюйне.
Предупреждения: Думфрис, Тейлор - Кастань, Карраско.
Источник: MEGOGO