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Ван Дейк принес Нидерландам победу над Бельгией в последнем туре Лиги наций

Завершился центральный матч дня в Лиге наций.
Вчера, 23:38
Нидерланды - Бельгия / Getty Images
Нидерланды - Бельгия / Getty Images
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В рамках шестого тура группового раунда Лиги наций сборная Нидерландов принимала Бельгию на Йохан Кройфф Арене.

Команды боролись за первую строчку таблицы, но бельгийцам для достижения этого результата необходимо было побеждать с разницей в три гола. 

Тем не менее, команде Тьерри Анри не удалось не то что разгромить соперника, а и вовсе забить гол.

Нидерланды уверенно заняли первое место и вышли в финальную часть лиги наций

Нидерланды - Бельгия 1:0
Гол: Ван Дейк, 73

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига наций
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