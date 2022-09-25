Ван Дейк принес Нидерландам победу над Бельгией в последнем туре Лиги наций
Завершился центральный матч дня в Лиге наций.
В рамках шестого тура группового раунда Лиги наций сборная Нидерландов принимала Бельгию на Йохан Кройфф Арене.
Команды боролись за первую строчку таблицы, но бельгийцам для достижения этого результата необходимо было побеждать с разницей в три гола.
Тем не менее, команде Тьерри Анри не удалось не то что разгромить соперника, а и вовсе забить гол.
Нидерланды уверенно заняли первое место и вышли в финальную часть лиги наций.
Нидерланды - Бельгия 1:0
Гол: Ван Дейк, 73