Ван Дейк принес Нидерландам победу над Бельгией в последнем туре Лиги наций

В рамках шестого тура группового раунда Лиги наций сборная Нидерландов принимала Бельгию на Йохан Кройфф Арене.

Команды боролись за первую строчку таблицы, но бельгийцам для достижения этого результата необходимо было побеждать с разницей в три гола.

Тем не менее, команде Тьерри Анри не удалось не то что разгромить соперника, а и вовсе забить гол.

Нидерланды уверенно заняли первое место и вышли в финальную часть лиги наций.

Нидерланды - Бельгия 1:0

Гол: Ван Дейк, 73