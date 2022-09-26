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Украина - Шотландия: видео онлайн-трансляция предматчевой пресс-конференции Александра Петракова

Главный тренер сборной Украины пообщается с прессой накануне поединка Лиги наций.
Сегодня, 11:25
Александр Петраков / Getty Images
Александр Петраков / Getty Images
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Во вторник, 27 сентября, сборная Украины встретится с Шотландией в заключительном матче группового этапа Дивизиона B Лиги наций.

Поединок состоится в Кракове на стадионе им. Юзефа Пилсудского. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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За день до матча с Шотландией пройдет пресс-конференция главного тренера сборной Украины Александра Петракова, на которой он ответит на вопросы СМИ. Наставник "сине-желтых" пообщается с прессой в понедельник, 26 сентября. Начало - в 11:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция пресс-конференции Александра Петракова:

Напомним, что в заключительном матче группы Лиги наций украинцы и шотландцы разыграют путевку в Дивизион А. Сейчас украинская национальная команда с десятью очками занимает второе место в квартете и отстает от соперника на два балла.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций Украина - Шотландия.

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Украина - Шотландия: видео онлайн-трансляция предматчевой пресс-конференции Александра Петракова
Украина - Шотландия: видео онлайн-трансляция предматчевой пресс-конференции Александра Петракова

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