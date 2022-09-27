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"Все заряжены": Усик выразил надежду на победу сборной Украины над Шотландией

Украинский чемпион поддержал национальную команду перед решающим поединков в Лиге наций.
Сегодня, 15:25
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
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Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик побывал в расположении сборной Украины перед матчем Лиги наций против Шотландии.

Украинский чемпион, комментируя свой визит к национальной команде, поддержал соотечественников и выразил надежду, что "сине-желтые" справятся с задачей и одержат победу в решающем поединке.

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"Был в Киеве, общался с президентом УАФ, знал, что 27 сентября будет игра. Приехал сюда к детям, взял их с собой. Взял сыновей, чтобы попутешествовать с ними, они скучают, но все нормально. Старшему очень нравится, потому что он занимается футболом, у младшего один футболист, которого он знает - Роналду, но сборную Украины тоже знает.

Всегда приятно наблюдать за тренировками, тем более сборной Украины. Очень круто, наблюдаю за рабочими моментами, в раздевалке, как ребята общаются и шутят, мне нравится.

Матч с Шотландией - решающий для сборной Украины, все ребята заряжены. Общался с тренером, наши футболисты будут отдавать на поле все, что у них есть. Дай Бог, чтобы победа была за нами. Жду, чтобы наши ребята хорошо сыграли и победили", - сказал Усик в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, что в заключительном матче группы Лиги наций украинцы и шотландцы разыграют путевку в Дивизион А. Сейчас "сине-желтые" с десятью очками занимают второе место в квартете и отстают от соперника на два балла.

Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Украина - Шотландия состоится во вторник, 27 сентября, в Кракове на стадионе им. Юзефа Пилсудского. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина - Шотландия.

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