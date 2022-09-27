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С Луниным, Забарным и Ярмоленко: Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Шотландией

"Желто-синие" готовы к финальному матчу в рамках Лиги наций.
Вчера, 20:49
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images
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Во вторник, 27 сентября, в рамках решающей игры группы В Лиги наций сборная Украины встретится с Шотландией. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Главный тренер команды Александр Петраков объявил стартовый состав "желто-синих" на данный матч.

Украина: Лунин, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Игнатенко, Малиновский, Ярмоленко, Мудрик, Довбик

В запасе: Волынец, Ризнык, Бондарь, Качараба, Михайличенко, Кривцов, Сарапий, Пихаленок, Караваев, Зубков, Цыганков, Яремчук

Шотландия: Гордон, Фрэйзер, Портеус, Хендри, Хики, Тэйлор, Джек, Макгрегор, Маклин, Макгинн, Адамс

Напомним, на ISPORT также будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Шотландия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Лига наций
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