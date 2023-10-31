Украина - Греция 1:0: обзор матча и результат игры 31.10.2023

Украинские футболистки заработали три очка и покинули последнее место своей группы.

Во вторник, 31 октября, в Ираклионе состоялся матч четвертого тура группового этапа женской Лиги наций, в котором вновь встретились сборные Украины и Греции.

На прошлой неделе украинки потерпели обидное поражение со счетом 1:2: они первыми отличились, но не смогли удержать преимущество.

К счастью, во втором поединке все сложилось куда лучше, чем прошлый раз. И для этого понадобился всего один гол.

На 32-й минуте Анна Петрик исполнила штрафной удар, мяч попал в штангу, после чего отскочил прямо к Дарине Апанащенко, которая сразу же пробила по воротам. Голкипер Греции не смола отразить этот выстрел, который принес Украине победу.

Сборная Украины поднялась на третье место группы В3, имея теперь в активе три очка. Греция же опустилась на последнее место, уступая "желто-синим" по разнице голов.

В следующем матче украинки сыграют против сборной Польши, лидера группы. Встреча состоится 1 декабря.

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Статистика матча Украина - Греция четвертого тура женской Лиги наций

Украина - Греция 1:0

Гол: Апанащенко, 32.

Украина: Келюшик - Подольская, Корсун, Шматко, Петрик - Гирин (Панцулая, 79), Апанащенко, Семкив, Овдийчук (Андрухив, 51) - Кравчук, Глущенко (Калинина, 88).

Греция: Наси - Патерна (Георгиу, 63), Палама, Сидира, Митку - Какамбуки, Марку, Сарри - Конгули (Пападопулу, 88), Спиридониду (Георганци, 63), Яннака (Мораиту, 56).

Предупреждение: Георганци.

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