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Яремчук - о старте в Лиге наций: Надеюсь, не будет повторения ситуации с Румынией

Форвард вслух сказал то, о чем думают все украинские фанаты.
Сегодня, 10:07
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

В субботу, 7 сентября, сборная Украины стартует в Лиге наций-2024/25. Первым соперником команды Руслана Ротаня станет сборная Албании, матч с которой пройдет в Праге.

Во время предматчевой пресс-конференции форвард "сине-желтых" Роман Яремчук выразил надежду на то, что украинская команда выступит куда лучше, чем на Евро-2024.

"Понимаем, что, может, и не показали полностью наш потенциал, но взяли четыре очка (в группе) - это лучший результат Украины на Евро. Да, показали в матче с румынами некачественный уровень игры, но в следующих поединках продемонстрировали, что у нашей команды огромный потенциал", - цитирует игрока Суспільне.

"Надеюсь, что не повторится ситуация, которая была с Румынией, и мы сможем показать свой потенциал. Как сказал (Сергей Ребров), у нас достаточно молодая команда и ребята учатся на своих ошибках. Надеюсь, команда подойдет с большой ответственностью и покажет свой потенциал".

"Надеюсь выложиться (против Албании) на 100%, чтобы принести радость и улыбку украинцам и три очка в турнирную таблицу. Сейчас внимание на сборной Украине - о клубе буду говорить, когда вернусь в расположение Олимпиакоса".

Стартовый свисток встречи между Украиной и Албанией прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция данного поединка Лиги наций-2024/25.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Роман Яремчук

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