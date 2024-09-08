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Яремчук - о поражении Албании на старте Лиги наций: Каждый должен начать с себя

Форвард остался недоволен игрой национальной команды.
Сегодня, 09:18
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Национальная сборная Украины провально начала новый розыгрыш Лиги наций - подопечные Сергея Реброва минимально уступили команде Албании (1:2) в номинально домашнем матче.

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Форвард "сине-желтых" Роман Яремчук подвел итоги проигранного матча, обратившись к партнерам по команде:

"Сейчас сложно говорить, потому что был сложный поединок. Надо каждому из себя, я думаю, максимум требовать и сейчас делать кого-нибудь виноватым по горячим следам будет неправильно. Поэтому я считаю, что каждый должен начать с себя, сделать выводы и двигаться дальше", – цитирует форварда Трибуна.

Напомним, следующий матч наша национальная команда проведет во вторник, 10 сентября. Украина встретится с командой Чехии, которая в первом туре разгромно проиграла грузинам (4:1).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Лига наций Роман Яремчук

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