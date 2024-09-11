iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Чехия - Украина: назван лучший игрок "сине-желтых" в матче Лиги наций

Виктор Циганков получил высокие оценки от WhoScored и Sofascore.
Сегодня, 09:58
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Национальная сборная Украины неожиданно уступила команде Чехии в матче второго тура группового этапа Лиги наций (3:2).

Читай также: Степаненко нашел причины поражения от Чехии в Лиге наций: Бывает такое в футболе

Статистические порталы WhoScored и Sofascore выставили свои оценки участникам матча. Наивысшую оценку в составе украинской сборной от обоих порталов получил полузащитник Жироны Виктор Цыганков – 7.2 и 7.6 соответственно.

Источник: whoscored.com

Стоит отметить, что Цыганков вышел на поле на 68 минуте матча и отдал голевую передачу на Георгия Судакова, когда полузащитник Шахтера забил второй мяч нашей сборной.

По другой статистике футболиста: на его счету удар в створ ворот, 14 касаний мяча, 4 точные передачи с 5 (80%), 3 из которых ключевые, 3 созданных момента (1 голевой), 2 подбора и 5 потерь мяча.

Напомним, сегодня квартет Украины в Лиге наций возглавляет национальная сборная Грузии, одержавшая две победы в стартовых матчах турнира. Наша сборная находится на последнем месте своей группы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Виктор Циганков

Статьи по теме

Цыганик раскритиковал звезду Динамо после поражения сборной Украины в матче Лиги наций Цыганик раскритиковал звезду Динамо после поражения сборной Украины в матче Лиги наций
Шульц - о победе над Украиной: Было сложно Шульц - о победе над Украиной: Было сложно
Ліга націй: Украина занимает последнюю строчку в своей группе Ліга націй: Украина занимает последнюю строчку в своей группе
Тренер сборной Чехии - о победе над Украиной: Было ощущение, что мы играли на выезде Тренер сборной Чехии - о победе над Украиной: Было ощущение, что мы играли на выезде
Помочь журналистам

Видео

Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Володько
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец в топ-300
просмотров
Футбол сегодня: Нидерланды - Германия, Украина - Чехия, матчи Лиги наций и Украина в отборе на Евро U-21
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей седьмого тура
просмотров

Последние новости

Лига наций11:24
Цыганик раскритиковал звезду Динамо после поражения сборной Украины в матче Лиги наций
Другие страны10:58
Винисиус извинился за поражение сборной Бразилии
Лига наций10:28
Шульц - о победе над Украиной: Было сложно
Легкая атлетика10:27
Фельфнер также получил допуск к финалу Бриллиантовой лиги
Лига наций10:08
Ліга націй: Украина занимает последнюю строчку в своей группе
Лига наций09:58
Чехия - Украина: назван лучший игрок "сине-желтых" в матче Лиги наций
Другие страны09:40
Аргентина и Бразилия неожиданно проиграли свои матчи на квалификации к ЧМ-2026
Европа09:16
Роналду назвал будущих обладателей Золотого мяча - португалец составил интересный список
Другие страны08:45
Почеттино возглавил национальную сборную США
Лига наций08:10
Тренер сборной Чехии - о победе над Украиной: Было ощущение, что мы играли на выезде
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK