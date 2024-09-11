Чехия - Украина: назван лучший игрок "сине-желтых" в матче Лиги наций

Виктор Циганков получил высокие оценки от WhoScored и Sofascore.

Национальная сборная Украины неожиданно уступила команде Чехии в матче второго тура группового этапа Лиги наций (3:2).

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Статистические порталы WhoScored и Sofascore выставили свои оценки участникам матча. Наивысшую оценку в составе украинской сборной от обоих порталов получил полузащитник Жироны Виктор Цыганков – 7.2 и 7.6 соответственно.

Источник: whoscored.com

Стоит отметить, что Цыганков вышел на поле на 68 минуте матча и отдал голевую передачу на Георгия Судакова, когда полузащитник Шахтера забил второй мяч нашей сборной.

По другой статистике футболиста: на его счету удар в створ ворот, 14 касаний мяча, 4 точные передачи с 5 (80%), 3 из которых ключевые, 3 созданных момента (1 голевой), 2 подбора и 5 потерь мяча.

Напомним, сегодня квартет Украины в Лиге наций возглавляет национальная сборная Грузии, одержавшая две победы в стартовых матчах турнира. Наша сборная находится на последнем месте своей группы.

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