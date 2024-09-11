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Шульц - о победе над Украиной: Было сложно

Павел Шульц дважды поразил ворота Анатолия Трубина.
Сегодня, 10:28
Павел Шульц / Getty Images
Павел Шульц / Getty Images

Национальная сборная Чехии одержала победу над сборной Украины в матче второго тура группового этапа Лиги наций (3:2).

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Полузащитник национальной команды Чехии Павел Шульц, сделавший дубль в ворота Анатолия Трубина, подвел итоги матча:

"Я очень рад, что мы завоевали три очка после провала в Грузии. И также я очень рад, что смог помочь команде двумя голами.

Второй гол был тяжелым, потому что я знал, что мяч отскочит ко мне, но мой партнер по команде все еще мешал пробить, однако мне все же удался красивый удар.

Национальная сборная — это действительно больше всего, чего ты можешь достичь в своей карьере. Я очень рад, что мне пал такой шанс, и игра прошла хорошо, так что я чувствую себя совершенно потрясающе", - заявил Шульц в комментарии Федерации футбола Чехии.

Напомним, после двух сыгранных туров квартет возглавляет сборная Грузии, одержавшая две победы, национальная сборная Украины находится на последнем месте своей группы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Чехии Павел Шульц

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