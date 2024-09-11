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Маркевич - о поражении Украины в матче с Чехией: Уже не было такого ужаса, как с Албанией

Мирон Богданович нашел позитив в поражении национальной команды.
Сегодня, 12:24
Чехия - Украина / УАФ
Чехия - Украина / УАФ

Национальная сборная Украины уступила команде Чехии в матче второго тура группового этапа Лиги наций (3:2). Подопечные Сергея Реброва потерпели два поражения на старте турнира.

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Легендарный украинский специалист Мирон Маркевич оценил игру нашей команды против Чехии, сравнив ее с матчем против Албании:

"Чувствовалось, что после стартовой неудачи с албанцами в сборной произошел "разбор полетов", но удалось избавиться далеко не от всех ошибок. Это и повлияло на итоговый результат.

Отвечу утвердительно, хотя чехи действовали агрессивно, но в первом тайме им помешали играть в своем стиле. А проведенные замены во втором тайме позволили нашим ребятам добавить и они были близки, чтобы спастись от поражения. По крайней мере, вчера не были такими безнадежными, как в поединке с албанцами.

Снова была нервозность у наших ворот после верховых передач. Хорошо, что гости позаботились, чтобы их было немного, но вспомните, как хозяева забивали свои голы в первом тайме. Особенно досадно за второе, пропущенное уже в компенсированное время. Значит банально не хватило концентрации. Как видите, есть над чем работать", - цитирует Маркевича Sport.ua.

Напомним, сейчас квартет Украины в Лиге наций возглавляет национальная сборная Грузии, одержавшая две победы в стартовых матчах турнира. Наша сборная находится на последнем месте своей группы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Мирон Маркевич уаф

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Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

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