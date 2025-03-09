Легенда Реала отличился голом во втором подряд матче в Мексике
Легенда Реала и бывший капитан мадридского клуба Серхио Рамос записал себе в актив еще один забитый мяч в составе своей новой команды мексиканского Монтеррея.
После гола в предыдущем матче чемпионата Мексики с Сантос Лагуной (4:2) теперь 38-летний футболист отличился в противостоянии с Крус Асулем (1:1).
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На 12-й минуте встречи после подачи с углового испанский защитник выиграл борьбу в воздухе и головой вколотил мяч под перекладину.
Ассистировал Рамосу со стандартного положения еще один бывший игрок Реала и ряда других испанских клубов Серхио Каналес.
Стоит отметить, что для испанского защитника этот матч стал только третьим в составе Монтеррея.
Напомним, что Рамос присоединился к Монтеррею в начале февраля в статусе свободного агента, подписав с мексиканским клубом контракт на один год.
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