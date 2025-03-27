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Футбол

Украинец из MLS: Есть желание сфотографироваться с Месси после игры

Артем Смоляков рассказал о подготовке к матчу против Интер Маями.
Сегодня, 09:41       Автор: Василий Войтюк
Артем Смоляков / Getty Images
Артем Смоляков / Getty Images

Украинский защитник Артем Смоляков зимой перебрался из Полесья в ФК Лос-Анджелес. В следующем матче его команда встретится с Интер Майами, за который выступают Лео Месси, Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс.

21-летний футболист поделился с Украинским Футболом своим мнением о такой встрече.

"Честно, есть желание сфотографироваться с Месси после игры. Наверное, любой игрок желает этого или немного поговорить с ним. А вообще, готовясь к матчам, стараюсь не думать об именах, каком-то давлении. Очевидно, что есть понимание важности игры, но стараюсь выходить".

В команде самого Смолякова также хватает звезд мировой величины, таких как французы Оливье Жиру и Уго Льорис.

Смоляков рассказал о том, как он отреагировал на знакомство с такими футбольными звездами.

"Были классные ощущения от того, что пару лет назад видел этих людей по телевизору, а сейчас играю с ними. Очень тепло они меня встретили, поздравили, спросили, как обустраиваюсь. Жиру часто интересуется делами, спрашивал об Украине, в частности, кем работает Андрей Шевченко. Сказал, что Шевченко – топ-форвард/ на примере.

Напомним, что украинец не очень удачно дебютировал в команде, "привезя" гол в свои ворота. Сейчас на его счету четыре игры в MLS, в которых он пока не отмечался голами или ассистами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Смоляков

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