Роналду во второй раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии
Нападающий продемонстрировал свой невероятный уровень.
В рамках последнего тура чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср встретился с Аль-Фатехом.
"Желто-синие", за которых выступает Криштиану Роналду, проиграли со счетом 2:3, однако сам португалец отличился забитым мячом.
Форвард в текущей кампании отличился 25-ма голами, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.
В прошлом сезоне 40-летний футболист также выиграл звание лучшего бомбардира, забив тогда 35 мячей.
Напомним, ранее сообщалось, что Роналду заинтересовал марокканский топ-клуб.
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