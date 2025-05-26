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Футбол

Роналду во второй раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии

Нападающий продемонстрировал свой невероятный уровень.
26 мая, 23:33       Автор: Василий Медвидь
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В рамках последнего тура чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср встретился с Аль-Фатехом.

"Желто-синие", за которых выступает Криштиану Роналду, проиграли со счетом 2:3, однако сам португалец отличился забитым мячом.

Форвард в текущей кампании отличился 25-ма голами, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.

В прошлом сезоне 40-летний футболист также выиграл звание лучшего бомбардира, забив тогда 35 мячей.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду заинтересовал марокканский топ-клуб.

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