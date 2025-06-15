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ФИФА нашла способ, как создать видимость высокой посещаемости Клубного чемпионата мира

Болельщиков на стадионах будут пересаживать, чтобы телезрители не видели незаполненных трибун.
Сегодня, 11:05       Автор: Игорь Мищук
В США стартовал Клубный чемпионат мира / Getty Images
В США стартовал Клубный чемпионат мира / Getty Images

ФИФА прибегла к экстренным мерам из-за растущих опасений по поводу плохих показателей продаж билетов на матчи Клубного чемпионата мира-2025, который с 14 июня по 13 июля пройдет в США.

Чтобы создать видимость высокой заполненности стадионов, Международная федерация футбола решила менять места на стадионе для болельщиков, сообщает Daily Mail.

Целью таких действия является то, чтобы фанаты оказывались ближе к телекамерам, что создаст для телезрителей эффект высокой посещаемости и они не будут видеть незаполненных частей арены.

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По информации издания, некоторые из тех, кто приобрел билеты на турнир, уже обнаружили, что их места были изменены. При этом отмечается, что никто из болельщиков не окажется на местах, которые стоят дешевле, чем те, которые они купили изначально.

В свою очередь источники в ФИФА подчеркивают, что подобные действия являются обычной практикой на крупных спортивных мероприятиях, что способствует созданию торжественной атмосферы события.

Напомним, что Клубный чемпионат мира-2025 стартовал матчем Интер Майами - Аль-Ахли, который завершился нулевой ничьей.

На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Клубного чемпионата мира.

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