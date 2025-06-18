Неймар рассказал о том, что им интересовался участник Клубного чемпионата мира

Вингер Сантоса Неймар рассказал, что летом мог сменить клубную прописку.

По словам бразильца, им интересовался Флуминенсе, который выступает на Клубном чемпионате мира.

"У меня была возможность присоединиться к Флуминенсе на Клубном чемпионате мира ФИФА. Это было довольно конкретное предложение и реальный шанс для меня.

Впрочем, я все же решил не принимать этот вариант и остаться в Сантосе, чтобы восстановиться от травмы должным образом, поскольку я еще не готов на 100% и хочу быть в лучшей форме как можно скорее", — заявил Неймар.

Напомним, ранее стало известно, что Рамос установил рекорд Клубного чемпионата мира.

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