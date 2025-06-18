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Футбол

Неймар рассказал о том, что им интересовался участник Клубного чемпионата мира

Бразилец мог оказаться в Флуминенсе.
Сегодня, 11:59       Автор: Василий Медвидь
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Вингер Сантоса Неймар рассказал, что летом мог сменить клубную прописку.

По словам бразильца, им интересовался Флуминенсе, который выступает на Клубном чемпионате мира.

"У меня была возможность присоединиться к Флуминенсе на Клубном чемпионате мира ФИФА. Это было довольно конкретное предложение и реальный шанс для меня.

Впрочем, я все же решил не принимать этот вариант и остаться в Сантосе, чтобы восстановиться от травмы должным образом, поскольку я еще не готов на 100% и хочу быть в лучшей форме как можно скорее", — заявил Неймар.

Напомним, ранее стало известно, что Рамос установил рекорд Клубного чемпионата мира.

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