Неймар рассказал о том, что им интересовался участник Клубного чемпионата мира
Бразилец мог оказаться в Флуминенсе.
Вингер Сантоса Неймар рассказал, что летом мог сменить клубную прописку.
По словам бразильца, им интересовался Флуминенсе, который выступает на Клубном чемпионате мира.
"У меня была возможность присоединиться к Флуминенсе на Клубном чемпионате мира ФИФА. Это было довольно конкретное предложение и реальный шанс для меня.
Впрочем, я все же решил не принимать этот вариант и остаться в Сантосе, чтобы восстановиться от травмы должным образом, поскольку я еще не готов на 100% и хочу быть в лучшей форме как можно скорее", — заявил Неймар.
Напомним, ранее стало известно, что Рамос установил рекорд Клубного чемпионата мира.
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