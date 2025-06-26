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Футбол

Экс-защитник МЮ покинул расположение клуба из-за неучастия на КЧМ

Маркос Рохо хочет досрочно разорвать контракт.
Сегодня, 20:55       Автор: Андрей Безуглый
Маркос Рохо / Getty Images
Маркос Рохо / Getty Images

Защитник Бока Хуниорс Маркос Рохо покинул расположение клуба в США.

35-летний игрок был в ярости из-за того, что ему не предоставили игровое время на КЧМ. По окончании турнира игрок сразу ушел из раздевалки и вернулся к семье.

Рохо отказался возвращаться с командой в Буэнос-Айрес и потребовал досрочного расторжения контракта.

Клуб был готов обсудить ситуацию, но такое поведение футболиста разозлило руководство, которое теперь также настаивает на немедленном расторжении контракта.

Ранее также поссорился со своим клубом защитник Ливерпуля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маркос Рохо

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