Экс-защитник МЮ покинул расположение клуба из-за неучастия на КЧМ

Защитник Бока Хуниорс Маркос Рохо покинул расположение клуба в США.

35-летний игрок был в ярости из-за того, что ему не предоставили игровое время на КЧМ. По окончании турнира игрок сразу ушел из раздевалки и вернулся к семье.

Рохо отказался возвращаться с командой в Буэнос-Айрес и потребовал досрочного расторжения контракта.

Клуб был готов обсудить ситуацию, но такое поведение футболиста разозлило руководство, которое теперь также настаивает на немедленном расторжении контракта.

Ранее также поссорился со своим клубом защитник Ливерпуля.

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