Бразильский клуб намерен разорвать контракт с экс-игроком Шахтера
Тайсон может досрочно завершить период своего пребывания в Интернасьонале.
Бразильский Интернасьонал рассматривает возможность разрыва контракта с Тайсоном.
Как сообщает журналист Бруно Соарес, "колорадос" намерен досрочно завершить срок соглашения бразильца зимой.
Нынешний договор Тайсона с клубом рассчтиан до апреля 2024 года, но футболист не появлялся на поле в 4 из 7 последних матчей.
Напомним, ранее другой бразильский экс-легионер Шахтера Виллиан разорвал контракт с Коринтиансом