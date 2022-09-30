Бразильский клуб намерен разорвать контракт с экс-игроком Шахтера

Тайсон может досрочно завершить период своего пребывания в Интернасьонале.

Бразильский Интернасьонал рассматривает возможность разрыва контракта с Тайсоном.

Как сообщает журналист Бруно Соарес, "колорадос" намерен досрочно завершить срок соглашения бразильца зимой.

Нынешний договор Тайсона с клубом рассчтиан до апреля 2024 года, но футболист не появлялся на поле в 4 из 7 последних матчей.

Напомним, ранее другой бразильский экс-легионер Шахтера Виллиан разорвал контракт с Коринтиансом