Бекхэм поддержал Роналду и пригласил его в свой клуб

Дэвид Бекхэм поддержал Криштиану Роналду в его конфликте с МЮ, об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает The Sun. А в случае, если португалец покинет Манчестер, Бекс готов пригласить его в свой клуб.

Дэвид не только раскритиковал МЮ за неуважение к Роналду, но и остался не в восторге от других экс-игроков "дьяволов", выступивших против Криштиану. Издание сообщает, что представители Интер Майами уже побеседовали с португальцем, и тот был заинтересован их предложением.

Ранее в СМИ была информация о том, что Месси является главной трансферной целью Бекхэма. Но неожиданная доступность Роналду резко изменила планы клуба.

Отметим, что Интер Майами выступает в восточной конференции МЛС, в последнем сезоне клуб занял лишь шестую позицию в таблице.