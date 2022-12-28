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Федерация футбола Аргентины уверена, что Скалони останется во главе сборной

Никто не хочет, чтобы триумфатор мундиаля в Катаре покинул "альбиселесте".
Сегодня, 00:35
Лионель Скалони / Getty Images
Лионель Скалони / Getty Images

Лионель Скалони за четыре года во главе сборной Аргентины привел ее к победам на Копа Америка и чемпионате мира, чего не случалось с ней уже очень давно: с 1993 и 1986 года соответственно.

В связи с подобными успехами президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапия выразил надежду, что 44-летний тренер останется во главе сборной, чтобы и дальше вести ее к победам.

"Скалони — тренер сборной Аргентины. Мы оба — люди слова, мы сказали друг другу "да". Я не сомневаюсь, что он продолжит свою работу".

"Девяносто девять процентов людей думали, что мы были неправы или даже сошли с ума (когда назначили Скалони главным тренером сборной)", — цитирует Тапия Buenos Aires Times. "Но эта команда осчастливила людей своими титулами".

На своем пути к титулу аргентинцы одолели Нидерланды в серии послематчевых пенальти. Один из промахов с "точки" допустил лидер "оранжевых" Вирджил Ван Дейк, у которого, по его же словам, после той игры были значительные проблемы со сном.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аргентина лионель скалони

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