Бывший полузащитник Ливерпуля и Лацио завершил карьеру из-за проблем с сердцем

Полузащитник Гремио Лукас Лейва, известный по своим выступлениям за Ливерпуль и Лацио, объявил о завершении профессиональной карьеры.

В декабре прошлого года у бразильского хавбека были обнаружены проблемы с сердцем. После лечения и новых обследований 36-летний футболист принял решение прекратить выступления.

"Я хочу поблагодарить Гремио за всю поддержку, которую я получал в течение этих трех месяцев и после моего возвращения. Сегодня я объявляю, что ухожу.

Источник: Getty Images

Это был тяжелый период, и я, кажется, впервые плачу из-за этого. Я просто должен искренне поблагодарить всех и выразить признательность за всю свою карьеру. Я заканчиваю там, где бы хотел, но не так, как хотелось бы.

Спасибо всем за терпение. У меня была большая надежда, что я смогу справиться с этим, но вышло не так. Мое здоровье на первом месте", - приводит слова игрока официальный сайт Гремио.

Источник: Getty Images

Лукас Лейва наибольшую известность получил, выступая за Ливерпуль, за который отыграл десять лет с 2007 по 2017 год. После бразильский полузащитник провел пять сезонов в римском Лацио, а летом 2022 года вернулся в Гремио, в котором начинал профессиональную карьеру.

В составе Ливерпуля Лейва становился обладателем Кубка английской лиги, а с Лацио выиграл Кубок Италии и два Суперкубка Италии. За сборную Бразилии хавбек провел 24 матча.