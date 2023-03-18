iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бывший полузащитник Ливерпуля и Лацио завершил карьеру из-за проблем с сердцем

Известный бразильский хавбек принял решение завязать с футболом.
Сегодня, 13:20
Лукас Лейва / Getty Images
Лукас Лейва / Getty Images

Полузащитник Гремио Лукас Лейва, известный по своим выступлениям за Ливерпуль и Лацио, объявил о завершении профессиональной карьеры.

В декабре прошлого года у бразильского хавбека были обнаружены проблемы с сердцем. После лечения и новых обследований 36-летний футболист принял решение прекратить выступления.

"Я хочу поблагодарить Гремио за всю поддержку, которую я получал в течение этих трех месяцев и после моего возвращения. Сегодня я объявляю, что ухожу.

Источник: Getty Images

Это был тяжелый период, и я, кажется, впервые плачу из-за этого. Я просто должен искренне поблагодарить всех и выразить признательность за всю свою карьеру. Я заканчиваю там, где бы хотел, но не так, как хотелось бы.

Спасибо всем за терпение. У меня была большая надежда, что я смогу справиться с этим, но вышло не так.  Мое здоровье на первом месте", - приводит слова игрока официальный сайт Гремио.

Источник: Getty Images

Лукас Лейва наибольшую известность получил, выступая за Ливерпуль, за который отыграл десять лет с 2007 по 2017 год. После бразильский полузащитник провел пять сезонов в римском Лацио, а летом 2022 года вернулся в Гремио, в котором начинал профессиональную карьеру.

В составе Ливерпуля Лейва становился обладателем Кубка английской лиги, а с Лацио выиграл Кубок Италии и два Суперкубка Италии. За сборную Бразилии хавбек провел 24 матча. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль лацио гремио Лукас Лейва

Статьи по теме

Ливерпуль лишился своего хавбека до конца сезона Ливерпуль лишился своего хавбека до конца сезона
Провал Месси, невероятный Холанд и камбек Челси: итоги 1/8 финала Лиги чемпионов Провал Месси, невероятный Холанд и камбек Челси: итоги 1/8 финала Лиги чемпионов
Бензема сообщил, сможет ли сыграть против Барселоны Бензема сообщил, сможет ли сыграть против Барселоны
"Прошел тот, кто должен был": Клопп подытожил вылет Ливерпуля из Лиги чемпионов "Прошел тот, кто должен был": Клопп подытожил вылет Ливерпуля из Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Фейеноорд - Шахтер 7:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Фейеноорд - Шахтер 7:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Холменколлене проходит заключительный этап Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Биатлон15:45
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на девятом этапе Кубка мира
Украина15:43
"Я никогда не был трусом": Луческу рассказал, почему не уехал из Украины
Украина15:36
Ворскла и Металлист 1925 не смогли определить победителя
Олимпийские игры14:53
"Мы должны бороться": Виталий Кличко поддержал бойкот Олимпиады в случае допуска россиян
Биатлон14:31
Биатлон-2022/2023: в Холменколлене проходит заключительный этап Кубка мира
Биатлон14:25
Йоханнес Бе выиграл гонку преследования, Прима - лучший из украинцев
Бокс14:08
"Приносим извинения болельщикам": Менеджер Усика сообщил о вероятности срыва боя с Фьюри
Украина14:00
Шевченко получил исторический рисунок от известного карикатуриста
Украина13:50
Динамо - Заря: видео онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Бокс13:30
Виталий Кличко: Фьюри будет самым большим трусом, если откажется от боя с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK