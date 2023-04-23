Финал Лиги чемпионов Азии: кто, где и когда?

Лига чемпионов АФК - главный клубный футбольный турнир, который проводится Азиатской конфедерацией футбола (АФК).

В соревновании участвуют победители и призеры чемпионатов и обладателей кубков стран Азии. Примечательно, что в Лиге чемпионов Азии принимают участие клубы из Австралии.

В 2023 году в финал прошли самые титулованные команды турнира. В двухматчевом противостоянии сойдутся саудовский Аль-Хиляль и японский Урава Ред Даймондс. На счету этих коллективов по две победы в Лиге чемпионов Азии.

Лига чемпионов АФК

Первый матч

Суббота, 29 апреля, Эр-Рияд, Международный стадион имени Короля Фахда

20:30, Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) - Урава Ред Даймондс (Япония)

Второй матч

Суббота, 6 мая, Сайтама, стадион Сайтама 2002

12:00, Урава Ред Даймондс (Япония) - Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)

На своем пути к финалу Аль-Хиляль прошел через эмиратский Шабаб Аль-Ахли (3:1), иранский Фулад (1:0) и катарский Аль-Духаиль (7:0).

Игроки Урава одолели малайзийский Джохор Дарул Тазим (5:0), таиландский Би Джи Патхум Юнайтед (4:0) и южнокорейский Чонбук Хендэ Моторс (2:2, по пен. 3:1).

Лучшими бомбардирами нынешнего розыгрыша турнира являются Эдмилсон Жуниор (Аль-Духаиль, 8 голов), Зека (Пхохан Стилерс, 7 голов) и Одион Игало (Аль-Хиляль, 7 голов).